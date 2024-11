Borussia Dortmund: Was geht da mit Jobe Bellingham? Fans werden nervös

Jude Bellingham schlug bei Borussia Dortmund ein wie eine Bombe. Sein Abgang zu Real Madrid: Ein schwerer Schlag für den BVB. Kommt jetzt sein jüngerer Bruder?

Schon lange hält sich das Gerücht eines Interesses von Borussia Dortmund an Jobe Bellingham. Nun wird es ernst. Der Kontakt steht, auch der Preis scheint ziemlich klar – schlägt der BVB jetzt zu? Die Fans werden schon ganz nervös.

Borussia Dortmund: Kommt nach Jude auch Jobe?

Er ist zwei Jahre jünger, auch wahnsinnig talentiert – und zaubert wie sein großer Bruder im Offensivzentrum. Während Jude Bellingham von seinem Heimatverein Birmingham City über Borussia Dortmund zu Real Madrid ging und heute als einer der besten Fußballer der Welt gilt, steht nun auch Jobe in den Startlöchern. Auch er spielte als Teenager bei Birmingham, ging dann in die Premier League zum AFC Sunderland.

Dort reifte er zum Stammspieler – und ist weiter heiß begehrt. Allen voran vom BVB, der mit Jude bereits beste Erfahrungen sammelte. Noch während der große Bruder in Schwarzgelb spielte, keinte das Gerücht auf, dass sich Dortmund auch für Jobe interessiert. Inzwischen ist das Gerücht zu einem offenen Geheimnis geworden. Und die Fans werden immer hellhöriger.

BVB-Kontakt zu Bellingham-Bruder

Was geht da mit Jobe Bellingham? Laut „Sky“ steht Chefscout Sebastian Krug weiter in bestem Kontakt mit der Familie und findet den 19-jährigen Offensivmann sehr spannend – wenn auch in den Anlagen nicht ganz auf dem astronomischen Level von Jude. Ein Transfer ist alles andere als ausgeschlossen.

Das Problem: die Ablöse. 24 Millionen Euro, so Sky, will Sunderland für sein Juwel haben. So viel zahlte Borussia Dortmund einst für Jude Bellingham – und bereute keinen Cent davon. Doch gelingt ein solcher Coup noch einmal?