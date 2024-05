Borussia Dortmund: Bellingham-Hammer? Gerücht sorgt für Aufregung

An ihn werden sich die Fans von Borussia Dortmund noch lange erinnern: Jude Bellingham war „nur “ drei Jahre beim BVB, verließ den Klub aber als Publikumsliebling. Der Mittelfeldspieler gehörte in den vergangenen Jahren zu den besten Spielern der Schwarzgelben, weshalb er auch schmerzlich vermisst wird.

Am 1. Juni gibt es erstmals das Wiedersehen mit dem Supertalent, das im vergangenen Sommer zu Real Madrid gewechselt war. Kurz vor dem Spiel sorgt ein Gerücht jetzt für mächtig Aufregung. Es geht um Bellinghams Bruder und Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Bellingham-Hammer?

Spielt bald der nächste Bellingham bei Borussia Dortmund? Tatsächlich ist Jude Bellingham nicht der einzig Fußballbegabte in der Familie. Auch sein Bruder sorgt schon in jungen Jahren für ordentlich Aufruhr.

Der Youngster steht beim AFC Sunderland unter Vertrag, dem es finanziell überhaupt nicht gut geht. Medienberichten aus England zufolge ist der Klub gezwungen, einen lukrativen Verkauf zu tätigen. Jobe Bellingham steht dabei ganz oben auf der Liste.

Der jüngere Bruder von Jude Bellingham wechselte erst im vergangenen Sommer 2023 von Birmingham City zu Sunderland. 1,75 Millionen Euro wurde damals auf den Tisch gelegt. Bellingham unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Und hier kommt der BVB ins Gespräch. Denn die Schwarzgelben sollen Interesse an einer Verpflichtung haben.

Gerücht sorgt für Aufregung

Dass Borussia Dortmund den jüngeren Bellingham-Bruder haben will, ist allerdings nicht neu. Schon im vergangenen Jahr gab es erste Berichte über ein mögliches Interesse. Nun aber könnte es im Sommer tatsächlich Realität werden. Jobe Bellingham bestritt in der laufenden Saison 47 Pflichtspiele, in denen er sieben Treffer erzielte.

Weshalb ein Transfer außerdem Sinn machen dürfte: Der BVB ist dafür bekannt, junge Talente unter Vertrag zu nehmen und aus ihnen absolute Top-Stars zu machen. Das war in der Vergangenheit nicht nur mit Jude Bellingham der Fall.

Die Frage ist nur, wie viel die Dortmunder als Ablöse zahlen müssten. Darüber ist bislang nicht viel bekannt. Sicher ist aber, dass es auch noch andere Klubs gibt, die den 18-Jährigen haben wollen. Real Madrid und Tottenham Hotspur werden dabei in den Berichten genannt.