Borussia Dortmund: Fans trauern einmaliger Chance hinterher – „Unfassbar“

Ungläubig blickte die Bundesliga auf das, was am Sonntagabend in Bochum passierte. Da stolperte der FC Bayern München über den VfL Bochum, verlor das dritte Pflichtspiel in Serie und büßte weitere Zähler im Meisterrennen ein. Dieses führt der Rekordmeister in diesem Jahr aber nicht gegen Borussia Dortmund, sondern gegen Bayer Leverkusen.

+++ Terzic warnt vor aktuellen Entwicklungen – „Sehr gefährlich“ +++

Beim BVB dagegen muss man machtlos mit ansehen, wie die vielleicht größte Meisterchance seit Jahren einfach so an einem vorbeizieht. Borussia Dortmund führt seinen ganz eigenen Kampf. Und das macht die Fans fassungslos.

Borussia Dortmund: Mega-Abstand auf die Spitze

Seit vielen Jahren vernimmt man diese Aussage immer wieder aus Dortmund. Wenn die Bayern irgendwann mal stolpern sollten, muss man da sein und die Patzer nutzen. Vergangene Saison klappte es fast – doch auf den letzten Metern brachen die Dortmunder selbst zusammen.

+++ Kurz vor PSV-Duell – UEFA-Entscheidung bringt Klarheit +++

In dieser Saison ist die Krise beim Rekordmeister noch heftiger. Thomas Tuchel steht enorm unter Druck. Sein Stuhl wackelt. Nach der 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen patzten die Bayern auch in Bochum (2:3). Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt acht Punkte. Dort steht aber eben nicht Borussia Dortmund, sondern die Leverkusener.

Dortmund selbst hat mit dem Meisterrennen gar nichts zu tun. Trotz zwei Bayern-Niederlagen in Folge ist man selbst noch immer neun Zähler zurück. Der Abstand auf die Tabellenspitze liegt sogar schon bei unglaublichen 17 Punkten.

Fans verbittert

Angesichts der vielen Krisen und schwachen Leistungen der Münchener drängt sich der Eindruck auf, dass Dortmund in dieser Saison vielleicht sogar eine noch größere Chance verpasst als im letzten Jahr, mal wieder vor dem Rekordmeister zu stehen.

Aber Borussia Dortmund hat eben seine eigenen Probleme, kämpft weiter mit urplötzlichen Leistungseinbrüchen und kommt generell nicht an das Niveau der Vorjahre heran. Das sorgt natürlich für Fan-Frust – spätestens nach dem nächsten Patzer der Bayern.

Weitere Nachrichten liest du hier:

„Unfassbar… die Bayern spielen die zweite Katastrophensaison hintereinander und der BVB kann noch weniger Kapital daraus schlagen als letztes Jahr“, schreibt ein Fan auf „X“. „Wieder schwächeln die Bayern und wieder werden wir davon nicht profitieren können“, ist auch ein anderer enttäuscht. Auch heißt es sarkastisch: „Schon bitter, dass der BVB mal wieder in einer Übergangssaison steckt, wenn die Bayern kriseln.“