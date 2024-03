Borussia Dortmund: Hört das denn nie auf? BVB-Fans raufen sich die Haare

Diese Nachricht muss der BVB sacken lassen. Am Ostersamstag trifft Borussia Dortmund auf Bayern München (hier mehr zum Top-Duell lesen) – und zahlreiche Stars fallen aus! Auf beiden Seiten haben die Trainer mit einigen Sorgenkindern zu kämpfen.

Am Freitag (29. März) gesellte sich dann noch ein Name auf die Krankenliste. Einmal mehr trifft es wohl Gregor Kobel bei Borussia Dortmund. Die Fans können angesichts des erneuten Ausfalls nur noch mit dem Kopf schütteln.

Borussia Dortmund muss auf Kobel verzichten

Er ist unbestritten der große Rückhalt des BVB und einer der größten Stars des Teams. Nicht umsonst ist Gregor Kobel mittlerweile zu den Top-Verdienern des Kaders und zum Vizekapitän aufgestiegen. Für die Leistungen auf dem Feld feiern in die Fans. Oftmals hielt er in engen Spielen schon die Punkte fest.

+++ FC Bayern – BVB: Paukenschlag vor Bundesliga-Knaller! Heftiger Bayern-Rückschlag +++

Doch die stetig wachsende Krankenakte macht allen Fans auch Sorgen. Kobel fällt regelmäßig aus. Sein Ersatzmann Alexander Meyer kommt in nicht mal zwei Jahren bereits auf 19 Einsätze. Und beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München kommt aller Voraussicht nach ein weiterer hinzu.

Denn ein Magen-Darm-Infekt zwingt Kobel laut übereinstimmenden Berichten von „Bild“ und „Sky“ zum Aussetzen. Der Schweizer hatte demnach am Freitag nicht am Abschluss-Training teilnehmen können und ist somit keine Option. Der BVB bestätigte die Befürchtung am Freitagabend (29. März).

Bitteres Jahr geht weiter

Damit setzt sich für Kobel ein ganz bitteres Jahr fort. Im Januar hatte ihn eine Grippe zum Zuschauen gezwungen. Im Februar zog er sich muskuläre Probleme zu und zuletzt fehlte er auch gegen Frankfurt mit einer kleineren Blessur.

Diese war ohnehin noch nicht ganz ausgeheilt, weswegen er frühzeitig von der Schweizer Nationalmannschaft abreiste. Jetzt also ein Infekt, der sein Comeback im Tor von Borussia Dortmund verhindert.

Top-News für dich aus dem Sport:

Für die Fans des BVB ist es zum Haareraufen. „Der Junge ist verflucht“, schreibt einer auf Twitter. „Ich habe noch nie einen Torwart gesehen, der so oft ausfällt wie Kobel“, ist ein anderer fassungslos. „Kannst du dir nicht ausdenken“, heißt es von einem dritten.