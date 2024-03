FC Bayern – Borussia Dortmund: Paukenschlag vor Bundesliga-Knaller! Heftiger Bayern-Rückschlag

Diese Nachricht ist ein harter Rückschlag für den Rekordmeister! Kurz vor dem Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund müssen die Münchener eine bittere Pille schlucken. Ausgerechnet jetzt gibt es schlechte Nachrichten bei der Trainer-Suche!

Dass Thomas Tuchel den FC Bayern verlassen wird, ist längst klar. Daran würde auch ein weiterer Kantersieg gegen Borussia Dortmund nichts mehr ändern. Seither galt Xabi Alonso als absoluter Wunschkandidat der Münchener. Doch der sagt jetzt eiskalt ab.

FC Bayern – Borussia Dortmund: Trainer-Hammer

Absagen ist man in München nicht gewohnt. Wenn die Bayern etwas wollen, dann bekommen sie das in der Regel auch. Besonders auf nationaler Ebene kommt man am FCB nicht vorbei, wenn man Erfolg haben will. Einzige Ausnahme: Man heißt Xabi Alonso und hat in Leverkusen das Team geformt, das die elfjährige Dauer-Dominanz der Mannschaft aus dem Süden einreißen wird.

Rund zehn Punkte Vorsprung hat Leverkusen in der Tabelle. Es müsste schon etwas Unvorhergesehenes passieren, dass die Werkself die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte noch aus der Hand gibt. Manch einer befürchtete schon, die Dauer-Spekulation um Alonso könnte genau das auslösen. Dem schiebt der Spanier nun aber einen Riegel vor.

Am Freitag (29. März), einen Tag bevor der FC Bayern Borussia Dortmund in der Allianz Arena empfängt, sagt Alonso dem Rekordmeister ab! „Ich habe in diesem Moment das Gefühl, dass Leverkusen der richtige Ort für mich ist“, erklärte der Übungsleiter.

Bayern braucht andere Lösungen

Er habe die Länderspielpause genutzt, um sich intensiv Gedanken zu machen, verriet Alonso. Letzte Woche habe er Simon Rolfes (Geschäftsführer Sport) und Fernando Carro (Vorsitzender der Geschäftsführung) dann mitgeteilt, dass er bleibe. Die Mannschaft erfuhr die Neuigkeit vor dem Training am Freitagmorgen.

Damit muss Bayern München einen Rückschlag verkraften und sich auf dem Trainermarkt anderweitig umsehen. Zuletzt galt beispielsweise Ex-Schalke- und Leipzig-Trainer Ralf Rangnick als mögliche Alternative (hier mehr erfahren).

FC Bayern – Borussia Dortmund: Fokus aufs Topspiel

Ob die Absage noch mehr Unruhe reinbringt beim Rekordmeister? Unabhängig von der Trainerfrage muss der Fokus jetzt auf das Spiel gegen den BVB gelegt werden. Nur ein Sieg hält die geringen Hoffnungen auf die Meisterschaft noch am Leben.