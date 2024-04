Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Chaos droht! Fans brauchen gute Nerven

Der Champions-League-Halbfinalist empfängt den frischgebackenen Meister. Wären die BVB-Heimspiele nicht sowieso immer ausverkauft – dieses wäre es in jedem Fall. Doch ausgerechnet bei Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen (Sonntag, 21. April, 17.30 Uhr) droht ein großes Chaos.

Gleich zwei parallele Großveranstaltungen in direkter Nähe des Stadions werden am Sonntag für Probleme sorgen. Denn wie bei Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen werden dort mehrere zehntausend Besucher erwartet.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Chaos am Stadion droht!

Wer mit dem Auto zum BVB fährt, braucht häufig gute Nerven und viel Zeit. Diesmal droht es noch schlimmer zu werden – und könnte auch die Bahnfahrer betreffen. Wenn der BVB gegen Meister Leverkusen um seine Champions-League-Chancen spielt, finden in unmittelbarer Stadionnähe zwei weitere Großereignisse statt.

Der alljährliche Flohmarkt im Westfalenpark lockt stets rund 20.000 Besucher an. Die Messe „Intermodellbau“ hatte 2023 sogar über 60.000 Besucher. Zusammen mit den 81.365 Fans bei Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen teilen sie sich An- und Abreisewege und auch die Parkplätze. Bei beidem wird es am Sonntag deshalb wohl ziemlich eng werden.

Eine Parkplatznot droht, die B1 und die weiteren Zufahrtsstraßen und die Bahnen drohen rappelvoll zu werden. Entsprechend dürfte es sich lohnen, noch früher als üblich zum Stadion aufzubrechen. Im Gegensatz zu Flohmarkt und Messe ist es beim Fußball nämlich ziemlich ärgerlich, den Anpfiff zu verpassen.

Schlecht geplant von der DFL? Die soll schließlich auch parallele Großveranstaltungen bei der Terminierung der Spieltage im Blick haben. Ein anderer Anstoßzeitpunkt als der Sonntag war diesmal allerdings nicht möglich. Beide Klubs mussten unter der Woche noch ran. Borussia Dortmund spielte am Mittwoch (17. April) im Viertelfinale der Champions League gegen Atletico Madrid, Bayer Leverkusen sogar erst am Donnerstag in der Europa League gegen West Ham United.