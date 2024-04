Borussia Dortmund jubelt über Halbfinal-Einzug: Bundesliga-Konkurrent kassiert mit ab

Borussia Dortmund ist sensationell in das Halbfinale der Champions League eingezogen. In einem unglaublichen Spiel besiegte der BVB den spanischen Top-Klub Atletico Madrid mit 4:2 (2:0) und zog so in die nächste Runde der Königsklasse ein.

Für den Einzug ins Halbfinale kassiert Borussia Dortmund ordentlich ab. 12,5 Millionen Euro Prämie gibt’s dafür von der UEFA. Einen Teil der Prämie muss der BVB aber gleich wieder abgeben, ein Konkurrent aus der Bundesliga kassiert ebenfalls ab.

Borussia Dortmund muss für Füllkrug nachzahlen

Nicht nur in Dortmund hat man sich über den Einzug ins Champions-League-Halbfinale gefreut, sondern auch in Bremen. Bundesliga-Konkurrent Werder kassiert dank des Erfolges von Borussia Dortmund ebenfalls.

Nach Informationen der „Deichstube“ erhält Werder Bremen für das Erreichen des Halbfinals der Champions League für Niclas Füllkrug eine Bonuszahlung in Höhe von 500.000 Euro. Füllkrug wechselte im Sommer für die feste Ablöse von 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Dank Dortmunds starkem Lauf in der Champions League kommt ein weiteres nettes Sümmchen dazu. Bereits für den Einzug ins Achtel- und Viertelfinale gab’s demnach weitere 500.000 Euro Bonuszahlung, mit dem Halbfinale hat sich die Summe nun auf insgesamt 1,5 Millionen Euro erhöht.

BVB nimmt Millionen ein

Angesichts der Summen, die der BVB für seinen überragenden Lauf in der Champions League eingestrichen hat, dürfte dies aber zu verkraften sein. Für die Gruppenphase (3 Siege, 2 Remis) gab’s 10,26 Millionen Euro, fürs Achtelfinale 9,6 Millionen Euro, fürs Viertelfinale 10,6 Millionen Euro und nun fürs Halbfinale noch 12,5 Millionen Euro. Insgesamt hat der BVB damit schon 42,96 Millionen Euro eingenommen.