Borussia Dortmund: Nach Halbfinal-Hammer – BVB schaut bei Bayern – Arsenal ganz genau hin

Die Sensation ist perfekt! Borussia Dortmund zieht nach einem spektakulären 4:2-Sieg gegen Atletico Madrid ins Halbfinale der Champions League ein. Ein Weiterkommen, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hätte.

Während sich Borussia Dortmund jetzt wieder auf die Bundesliga konzentrieren kann, richtet sich der Blick am Mittwoch (17. April) dennoch auf den FC Bayern. Die Münchener empfangen zum Rückspiel nämlich den FC Arsenal. Die Partie in London ging mit einem 2:2-Unentschieden aus. Der BVB würde sich über einen Sieg des Rekordmeisters freuen.

Borussia Dortmund schaut bei Bayern – Arsenal genau hin

Borussia Dortmund hat vorgelegt, nun liegt es an FC Bayern. Für die Münchener geht es dabei nicht nur um den Einzug ins Halbfinale der Champions League, es geht im Zweikampf zwischen Deutschland und England auch um wertvolle Punkte und um einen zusätzlichen fünften Startplatz in Europas Königsklasse in der kommenden Saison.

Vergangene Woche konnte die Bundesliga die Premier League im UEFA-Ranking der laufenden Saison wieder vom zweiten Platz verdrängen. Das lag unter anderem daran, dass Bayer Leverkusen mit 2:0 gegen West Ham United gewann. Durch das Weiterkommen von Borussia Dortmund vergrößerte sich noch der Vorsprung. Hinter Spitzenreiter Italien (18,428) weist Deutschland 17,214 Punkte auf, gefolgt von England (16,750). Kommen die Bayern gegen Arsenal und Leverkusen gegen West Ham weiter, wäre das Goldwert.

„Ich bin sehr froh, der Bundesliga helfen zu können“, sagte Trainer Thomas Tuchel. Aber der Aspekt stehe für ihn nicht im Vordergrund, gab der 50-Jährige zu. „Es ist nicht Bundesliga gegen Premier League, sondern Bayern München gegen Arsenal.“ Für beide Traditionsvereine habe in erster Linie der Halbfinaleinzug Priorität.

BVB hofft auf Bayern

Warum Borussia Dortmund auf den FC Bayern hofft? In der Bundesliga steht der BVB derzeit auf dem 5. Tabellenplatz. Zwar ist die Mannschaft von Trainer Edin Terzic punktgleich mit RB Leipzig, hat allerdings die schlechtere Tordifferenz. Sollte die Bundesliga im Uefa-Ranking vor der Premier League bleiben, würde der 5. Platz der Dortmunder reichen.

In der kommenden Spielzeit wird es in der Champions League einige Änderungen geben. So steigt unter anderem die Teilnehmerzahl von 32 auf 36 Vereine. Zwei der vier neuen Plätze werden an die Nationen mit dem besten Abschneiden dieser Saison vergeben.