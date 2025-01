Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Grippewelle beim BVB! Wen wirft Sahin ins kalte Wasser?

Au weia! Borussia Dortmund hat’s vor dem ersten Spiel des Jahres richtig erwischt. Bei den Schwarzgelben geht die Grippewelle um (hier mehr!). Gegen Bayer Leverkusen fehlen dem BVB kurzfristig einige Spieler. Besonders betroffen: die Innenverteidigung.

Für das Duell mit Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund keinen einzigen Stamm-Innenverteidiger mehr zur Verfügung. Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Niklas Süle fehlen – und damit sind sie nicht die Einzigen. Wer kann überhaupt noch spielen?

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Wie sieht die BVB-Innenverteidigung aus?

Niklas Süle fehlt Borussia Dortmund mit einer Verletzung am Syndesmoseband bereits länger aus. Neben ihm müssen laut übereinstimmenden Medienberichten nun aber auch seine Kollegen Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton mit einer Grippe passen. Damit fallen alle drei gelernten Innenverteidiger aus.

Als Alternative gelten beispielsweise Ramy Bensebaini und Emre Can. Beide Spieler haben die Rolle ebenfalls schon ausgefüllt, beide sind aber ebenfalls nicht dabei. Auch diese zwei BVB-Stars sind von der Grippewelle nicht verschont geblieben. Und auch Innenverteidiger-Talent Filippo Mane ist nach seiner Verletzung ebenfalls noch nicht 100-prozentig fit.

Wer soll dann überhaupt in der Innenverteidigung spielen? Der BVB muss sich bei seinem Unterbau bedienen. Ziemlich sicher wird Yannik Lührs in der Startelf stehen. Der U23-Verteidiger trainierte zuletzt schon mit den Profis und kam in der Hinrunde auf zwei Kurzeinsätze. Neben ihm rückt von Felix Nmecha in die Innenverteidigung. Dies scheint das realistischste Szenario.

So könnte der BVB spielen: Kobel – Couto, Nmecha, Lührs, Ryerson – Sabitzer, Brandt – Adeyemi, Beier, Gittens – Guirassy

U23 gerade erst aus Trainingslager zurück

Viele Alternative hat Dortmund nicht mehr. In der U23 hätte man mit Ben Hüning, David Lelle, Leonardo Posadas drei Innenverteidiger, sie sind aber ebenso wie U19-Talent Elias Benkara erst am Donnerstag (9. Januar) aus einem intensiven Trainingslager in Belek wiedergekommen.

Von ihnen soll laut Medienberichten allerdings David Lelle für den Notfall mit in den Kader gerückt sein. Er könnte also spielen, falls sich Lührs oder Nmecha verletzen.

Damit ist das Lazarett des BVB im Übrigen noch nicht komplett. Zusätzlich fallen auch Ersatzkeeper Alexander Meyer und Almugera Kabar mit Grippe aus. Pascal Groß fehlt mit einer Rotsperre.