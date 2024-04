Borussia Dortmund: BVB-Star enttäuscht schon wieder – Fans verlieren die Geduld

Er war der einzige Neue in der Startelf von Borussia Dortmund – und wieder erlebte er einen rabenschwarzen Abend. Beim 1:2 bei Atletico Madrid war Felix Nmecha unter vielen schwachen BVB-Stars die größte Enttäuschung.

Immer mehr Fans verlieren nun die Geduld mit dem Mittelfeld-Star. Im Sommer unter schwierigen Vorzeichen für viel Geld gekauft, konnte Nmecha bislang fast nichts davon mit Leistung zurückzahlen.

Borussia Dortmund: Felix Nmecha enttäuscht erneut

Er hatte noch gar nicht unterschrieben, da regte sich schon Protest. Die Verpflichtung von Felix Nmecha war bei Borussia Dortmund von Widerstand begleitet. Homophobe Inhalte auf seiner Instagram-Seite ließen ihn für viele zum roten Tuch werden. Wen das nicht scherte, der schluckte dennoch bei der saftigen Ablöse, die Dortmund nach Wolfsburg überwies. Ist dieser Spieler wirklich 30 Millionen Euro wert?

Beweisen konnte Nmecha das bis heute nicht. Auf einen enttäuschenden Start in Schwarzgelb folgte eine hartnäckige Hüftverletzung. Wieder fit, knüpft der Hamburger jedoch an seine schwachen Leistungen an. Das CL-Viertelfinale bei Atletico Madrid war der nächste Albtraum-Abend des 23-Jährigen. Im Wanda Metropolitana gelang ihm einmal mehr wenig bis nichts.

„Wieder ein Flop auf allen Ebenen“

Bereits zur Pause zog sein Trainer Edin Terzic die Reißleine, wechselte Nmecha aus. Für den BVB-Coach unüblich – nach 45 Minuten wechselt er äußerst selten. Ein Blick ins Netz zeigte: Bei den Fans hat Nmecha inzwischen die Geduld und den Welpenschutz aufgebraucht. Die Reaktionen auf seine erste Halbzeit waren vernichtend:

„Felix Nmecha wieder ein Flop auf allen Ebenen.“

„Brandt hätte starten sollen. Nmecha war absolut sch***e.“

„Nmecha starten zu lassen war ne saudumme Idee!“

„Bislang ein klassischer BVB-Fehlkauf.“

„Nmecha überhaupt nicht angekommen und keine 30 Millionen wert.“

Einmal mehr musste auch Edin Terzic in Madrid aber einsehen: Sein absoluter Wunschspieler, den er gegen den Willen vieler Fans für viel Geld aus Wolfsburg holte, ist noch weit weg davon, Borussia Dortmund weiterzuhelfen.