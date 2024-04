Atletico Madrid – Borussia Dortmund: Knall an der Seitenlinie – plötzlich brennen die Sicherungen durch

Hitzige Atmosphäre, ekliger Gegner und ein Rumpelstilzchen als Trainer: Bei Atletico Madrid – Borussia Dortmund war der BVB auf vieles vorbereitet. Nach einer Stunde knallte es dennoch an der Seitenlinie.

Nach einem Foul an Emre Can kochten die Gemüter neben dem Platz hoch. Vorwürfe wurden zwischen Atletico Madrid und Borussia Dortmund ausgetauscht, bevor Diego Simeone die Sicherungen durchknallten.

Atletico Madrid – Borussia Dortmund: Simeone und Kehl geraten aneinander

Eine Stunde war im Wanda Metropolitana gespielt. Der BVB versuchte gerade händeringend das 0:2 nach äußerst schwacher Anfangsphase zu verkürzen. Plötzlich brodelte es in Madrid. Emre Can lag nach einem Foul lange am Boden, die Spanier weigerten sich aber, den Ball ins Aus zu spielen und starteten stattdessen einen Konter.

Das sorgte für einen Zoff, der Atleticos Trainer völlig aus de Haut fahren ließ. Der für seine aufbrausende Art bekannte Diego Simeone stürmte zur BVB-Bank, nahm sich Sebastian Kehl vor. Stirn an Stirn standen die beiden, gifteten sich an. Mehrfach schubste Simeone den Dortmunder Sportdirektor. Kollegen gingen dazwischen, bevor Schiedsrichter Marco Guida aus Italien es musste. Worüber sich die beiden auf diese charmante Art und Weise austauschten, war zum Abpfiff noch nicht übermittelt.

Dann hätte es für beide Protagonisten des Knalls wohl nicht nur verbal eine Ermahnung gegeben. Auf dem Platz sah das Kräftemessen zum Leidwesen des BVB lange Zeit nicht so ausgeglichen aus. Das Hinspiel zwischen Atletico und Dortmund lief schnell in eine unschöne Richtung und stand schon zur Pause 0:2. Mit dem Anschlusstreffer durch Sebastien Haller hat der BVB aber noch alle Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.