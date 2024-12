Borussia Dortmund: BVB-Star vor Blitz-Rückkehr? Sahin lässt Fans hoffen!

Borussia Dortmund bekommt es am kommenden Samstag (7. Dezember) mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Gegen die überraschend gut aufspielenden Fohlen will das Team von Nuri Sahin nach zuletzt überzeugenden Auftritten drei Punkte holen.

Vor dem Duell der beiden NRW-Klubs könnte sich nun eine faustdicke Überraschung anbahnen. Ein BVB-Star könnte schon an diesem Wochenende seine Rückkehr feiern – alle Fans von Borussia Dortmund dürften sofort hellhörig werden!

Borussia Dortmund: Adeyemi vor Rückkehr?

Der Saisonstart hätte für Karim Adeyemi wohl kaum besser laufen können. In seinen ersten acht Pflichtspielen sammelte der 22-Jährige gleich zehn Scorerpunkte, spielte sich so sogar wieder auf das Radar von Bundestrainer von Julian Nagelsmann. Doch es kam anders. Bei seinem Gala-Auftritt gegen Celtic Glasgow erlitt der Dortmunder Flügelflitzer einen Muskelfaserriss, fiel so bis zuletzt aus.

Nun könnte der gebürtige Münchener jedoch früher als erwartet zurückkehren. Auf einer Pressenkonferenz des BVB gab Trainer Nuri Sahin zu, dass sich Adeyemi bei seiner Trainingsrückkehr „überraschend gut“ gemacht hätte. Demnach sei nicht auszuschließen, dass der viermalige deutsche Nationalspieler in Gladbach wieder zum Dortmunder Kader gehört.

Gittens und Beier wohl gesetzt

Sollte es für Adeyemi am Samstag (7. Dezember) zum Kadercomeback reichen, dürfte der 22-Jährige vorerst auf der Bank Platz nehmen. Denn an Jamie Gittens, der die linke offensive Seite beackert, gibt es derzeit wohl kaum ein Vorbeikommen. Auch Maximilian Beier dürfte auf der rechten Außenbahn vorerst wohl gesetzt sein.

Adeyemi muss sich also zunächst hinten anstellen. Kann er aber an die starken Leistungen zu Saisonbeginn anknüpfen, dürfte der Weg in die Dortmunder Startelf wohl nicht mehr weit sein.