Borussia Dortmund – 1. FC Köln: Herber Rückschlag – Star-Stürmer droht auszufallen

Endlich wieder Bundesliga! Deutschlands höchste Spielklasse steht wieder in den Startlöchern. Am Freitagabend eröffnen Werder Bremen und Bayern München die neue Saison. Am Samstag ziehen dann auch Borussia Dortmund und der 1. FC Köln nach.

Wie wild freuen sich die Fans, ihre Mannschaften wieder in Action zu sehen und die größten Stars bejubeln zu können. Doch hier könnte es gleich einen herben Dämpfer geben. Bei Borussia Dortmund – 1. FC Köln droht der Ausfall eines Star-Angreifers.

Borussia Dortmund – 1. FC Köln: Große Sorgen

Das will man eigentlich nicht sehen. Gleich zum Saisonbeginn hat der ein oder andere Verein schon mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Besonders bitter ist das, wenn es einen der größten Stars der Mannschaft betrifft. So ist die Situation nun aber bei den Geißböcken.

Dort droht mit Davie Selke der Stammangreifer auszufallen. Als wäre das nicht alles schlimm genug, muss der FC bei Dortmund – Köln auch noch auf zahlreiche andere Offensivkräfte verzichten. Die Stimmung ist daher angespannt.

Pokal verschlimmert Situation

Selke hatte Anfang der Woche im Pokalspiel gegen Osnabrück Oberschenkelprobleme davon getragen. In den Tagen darauf konnte er im Training nicht voll belastet werden. Hinter ihm steht bis zum Anpfiff von Borussia Dortmund – 1. FC Köln ein dickes Fragezeichen.

Für die Kölner ist das besonders bitter, da hinter Selke bereits zahlreiche Vertreter passen müssen. Mark Uth, Steffen Tigges, Florian Dietz, Jan Thielmann und Linton Maina fehlen allesamt bei der Reise ins Westfalenstadion.

Borussia Dortmund – 1. FC Köln: Was nun?

Der FC muss wohl oder übel nach einer guten Alternative Ausschau halten. Beim Kontrahenten aus dem Ruhrgebiet gibt es auch einige angeschlagene Spieler. Besonders auf den Flügeln wird es dünn, wenn Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens, Gio Reyna und Julien Duranville ausfallen.

Was sich die beiden Trainer einfallen lassen, ist am Samstag (19. August) ab 18.30 Uhr zu sehen. Borussia Dortmund – 1. FC Köln ist das erste Top-Spiel der Saison.