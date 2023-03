Borussia Dortmund: Wichtigstes Spiel seiner Karriere? Auf IHN könnte eine große Aufgabe zukommen

Alle BVB-Fans warten auf eine Antwort. Wenn Borussia Dortmund am Samstagnachmittag die Startaufstellung für das Revierderby bekannt gibt, wandern die Blicke der Anhänger auf die Torwart-Position. Spielt Gregor Kobel oder fällt er weiter aus?

In den vergangenen Wochen avancierte der Schweizer immer wieder zum Matchwinner. Mit unglaublichen Paraden sicherte er viele Punkte. Dann verletzte er sich vor dem Leipzig-Spiel und Alexander Meyer musste einspringen. Auf den Ersatz-Keeper von Borussia Dortmund könnte das wichtigste Spiel seiner Karriere warten.

Borussia Dortmund: Steiler Karriereweg

Sein Karriereweg ist wohl einer der steilsten der letzten Monate. Vor zwölf Monaten spielte Meyer als Keeper von Jahn Regensburg noch in Sandhausen oder Aue. Im Sommer klopfte plötzlich der BVB an und der 31-Jährige nutzte die Chance.

Hinter Kobel die klare Nummer zwei, kam er wegen dessen Verletzungen in dieser Saison schon das ein oder andere Mal zum Einsatz. So auch im Hinspiel gegen den FC Schalke 04. Weil Kobel derzeit weiterhin angeschlagen ist und wackelt, könnte Meyer auch am Samstag in der Veltins-Arena auflaufen und dabei eine wichtige Rolle einnehmen.

Terzic mit Torwart-Forderung

Denn der Revierschlager wird vor allem emotional. Schalke im Abstiegskampf, aber mit neuer Stärke, Borussia Dortmund mit Frust über das CL-Aus und Chancen auf die Meisterschaft – alles ist dabei. Genau deshalb hat Trainer Edin Terzic eine klare Forderung an seine Keeper, egal wer von ihnen spielt.

„Wir brauchen eine gut ausbalancierte Positionierung – und einen Torhüter, der Druck vom Kessel nimmt“, merkte der BVB-Coach am Freitag an. Bedeutet: Wenn es am Samstag zu hitzig wird, ist der Torwart der Erste, der Ruhe reinbringen soll. Auf dem Weg zum Derby-Sieg eine äußerst wichtige Aufgabe.

Borussia Dortmund: Kobel oder Meyer

Und weil es sportlich um so viel geht, dürfte der Auftritt in Gelsenkirchen für Meyer noch wichtiger sein als im Hinspiel – vorausgesetzt, Kobel wird nicht fit. Mit einem Sieg hält Dortmund Anschluss an die Bayern, außer der Rekordmeister patzt zuvor schon gegen Augsburg. Für die Meisterchance sind drei Punkte gegen Schalke also enorm wichtig.

Eine weitere wichtige Personalfrage ist Marco Reus. Der Kapitän von Borussia Dortmund ist einmal mehr angeschlagen und wackelt ebenfalls. Bis die Aufstellung des BVB rauskommt, ist für die Fans also noch Zittern angesagt.