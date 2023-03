Borussia Dortmund: Verletzungssorgen vor Revierderby – IHM winkt jetzt ein Platz in der Startelf

Die Vorzeichen für das Revierderby könnten bei Borussia Dortmund deutlich besser sein. Trainer Edin Terzic muss gegen den FC Schalke 04 gleich auf eine Vielzahl von Spielern verzichten. Hinter den Einsätzen von zwei Leistungsträgern steht noch ein dickes Fragezeichen.

Durch die zahlreichen Ausfälle wird im Revierderby wohl der ein oder andere BVB-Star endlich wieder seine Chance bekommen. Für einen Kicker von Borussia Dortmund könnte das Spiel gegen Schalke zum Brustlöser werden.

Borussia Dortmund: Brandt fällt aus – Reus und Kobel fraglich

Gleich fünf BVB-Stars fallen gegen den FC Schalke 04 aus. Julian Brandt zog sich gegen den FC Chelsea einen Muskelfaserriss zu und muss bis nach der Länderspielpause pausieren. Für Karim Adeyemi (Muskelfaserriss) kommt das Derby „noch zu früh“. Bei ihm rechnet Terzic mit einer Rückkehr in der nächste Woche. Ebenfalls nicht dabei sind Youssoufa Moukoko, Julien Duranville und Mateo Morey.

Auf der Kippe steht ein Einsatz bei Gregor Kobel und Marco Reus. Kobel verpasste die Partie gegen Leipzig mit muskulären Problemen und saß gegen Chelsea nur auf der Bank. Man müsse bei ihm von „Tag zu Tag“ schauen, so Trainer Edin Terzic. Neu auf der Liste ist BVB-Kapitän Marco Reus. Er war in dieser Woche sehr stark erkältet. Erst am Samstagmittag soll die Entscheidung fallen, ob er spielen kann.

„Wir haben leider ja schon in der Hinrunde immer wieder auf Spieler verzichten müssen und trotzdem haben wir es immer wieder geschafft anderen Jungs die Verantwortung und Chance zu geben“, erklärt Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Revierderby und betont: „Wir sind angewiesen auf jeden Einzelnen im Kader.“

BVB: Schlägt jetzt Reynas große Stunde?

Ein Star, der aus dieser Phase als großer Gewinner hervorgehen könnte, ist Giovanni Reyna. Der 20-Jährige saß bis zum Rückspiel gegen Chelsea vier Mal in Folge 90 Minuten lang auf der Bank. Gegen die „Blues“ kam er dann schon nach fünf Minuten für Brandt in die Partie, konnte das Aus in der Champions League aber auch nicht verhindern.

Durch die Verletzungen von Brandt und dem fraglichen Einsatz von Reus rückt Reyna im Revierderby wohl in die Startelf. Für ihn wäre es in diesem Jahr erst der zweite Einsatz von Beginn an, seit dem Jahreswechsel hängt er trotz wichtiger Jokertore hinterher. Das Derby könnte seine große Chance sein.