Borussia Dortmund: Terzic benennt deutliches Defizit – „Das haben wir nicht“

Ob Robert Lewandowski, Erling Haaland oder Pierre-Emerick Aubameyang – in der jüngeren Vergangenheit hatte Borussia Dortmund immer wieder einen Stürmer in den Reihen, der 20 Tore pro Saison garantierte.

In dieser Spielzeit fehlt Borussia Dortmund der Stürmer mit der Torgarantie. Das ist ein Manko, dass auch Trainer Edin Terzic vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 anspricht. Sebastien Haller soll in diese Rolle reinwachsen, kann dies aber aufgrund seiner erst kürzlich überstanden Krebserkrankung natürlich noch nicht erfüllen.

Borussia Dortmund fehlt der 20-Tore-Stürmer

Mit gerade einmal acht Treffern führt Julian Brandt die interne Torschützenliste bei Borussia Dortmund nach 23 Spieltagen an. Zweistellig hat bislang noch kein Angreifer des BVB getroffen – das liegt wohl auch daran, dass Sebastien Haller in der Hinrunde wegen seiner Krebserkrankung ausfiel.

„In der Tabellenregion, in der wir uns gerade befinden, da befindet man sich eigentlich nur, wenn man einen Stürmer hat, der 15 oder 20 Tore schon auf dem Konto hat“, so Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Revierderby und benennt dann klar das Defizit: „Das haben wir nicht. Das wissen wir auch und das beschäftigt uns auch.“

Terzic erklärt: „Wir hoffen nicht, dass es besser wird, sondern wir arbeiten hart dran. Wir wissen ganz genau: Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, brauchen wir Tore.“ Haller nimmt er dabei aber selbstredend in Schutz.

Haller: Mit Spielpraxis zur Top-Form

„Wir vergessen nicht, welchen Weg er gegangen ist“, betont Terzic und sagt: „Es wird nur funktionieren, wenn er auf dem Platz steht, dass er sich an seine Top-Form annähern kann. Dabei wollen wir ihn als Mannschaft unterstützen.“ Durch Spielpraxis soll Haller zurück zu seiner Form finden.

In der Saison 2021/2022 erzielte Haller 34 Treffer in 43 Spielen für Ajax Amsterdam. Dort will ihn der BVB wieder hinbringen. Dass es nach seiner Erkrankung aber Zeit brauchen würde, war von vorneherein klar.