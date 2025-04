Borussia Dortmund: Derby-Wahnsinn perfekt! Auch der BVB ist baff

Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Die Mutter aller Derbys. Eine einzigartige Rivalität im deutschen Fußball, die bald in die nächste Runde geht. Unter ganz besonderen Umständen, die selbst den BVB aus den Socken hauen.

„Ausverkauft!“, titelt der Verein auf seiner Homepage. Gemeint ist damit das Spiel zwischen den Frauen-Mannschaften des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Beide Teams treffen am 27. April (15.00 Uhr) im Stadion Rote Erde aufeinander. Endlich wieder Derby. Und die Fans im Ruhrgebiet eskalieren.

Borussia Dortmund: Rote Erde ausverkauft

Zumindest lässt der Ticket-Vorverkauf darauf schließen: 10.000 Karten standen für das Derby zur Verfügung und waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Kein alltäglicher Anblick für die Westfalenliga der Frauen, in der der aktuelle Zuschauer-Rekord bei 4.700 verkauften Tickets liegt. Nun also 10.000 in Dortmund.

Sicher auch für die Spielerinnen ein neues Gefühl und eine Größenordnung, die selbst den Verein staunend zurückließ. So schrieb der offizielle BVB-Account auf X bereits wenige Stunden nach Start des Ticketverkaufs: „Ihr seid doch verrückt!“. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 5.000 Tickets vergriffen.

Auch das Hinspiel fand im ausverkaufen Parkstadion statt, das mit 2.999 allerdings deutlich weniger Plätze fasst als die Spielstätte in Dortmund. Und so setzt das Derby nun wieder einmal neue Maßstäbe. Auch für das Stadion Rote Erde wird die Begegnung ein besonderes Ereignis. Seit dem Endspiel der B-Junioren Meisterschaft 2019 gegen den 1. FC Köln war das altehrwürdige Stadion nicht mehr ausverkauft.

Revierderby kann Meisterschaft entscheiden

Nun also endlich wieder volles Haus. Für ein Spiel mit Derbycharakter und Meisterschaftsambitionen. Denn es trifft der Tabellenführer auf den Zweitplatzierten der Westfalenliga der Frauen. Die beiden Ruhrgebiets-Rivalen trennt aktuell nur ein Punkt. So dürften der Saison-Endspurt richtig packend werden. Insbesondere, da nur der Meister am Ende der Saison den Aufstieg in die Regionalliga West feiern kann.

Ob sich die Frauen von Borussia Dortmund oder Schalke 04 am Ende durchsetzen, ist völlig offen. In jedem Fall herrscht wieder richtig Derby-Stimmung im Ruhrgebiet. Ein Gefühl, dass der ein oder andere schon zu lange vermisst haben dürfte.