Bochum – Dortmund: Kult-Coach Peter Neururer überrascht mit irrer Meister-Theorie – „Völlig egal“

Die Bundesliga ist spannend wie lange nicht. Oben wie unten tobt ein wilder Kampf um Meisterschaft und Klassenerhalt. An beiden Tabellen-Enden könnte Bochum – Dortmund zum Schicksalsspiel werden. Stolpert Dortmund wieder über ein Kellerkind, ausgerechnet über den Nachbarn? Es wäre womöglich das Aus aller Meister-Träume – und gleichzeitig ein Meilenstein für den VfL im Abstiegskampf.

Kaum verwunderlich, dass die Sympathien von Peter Neururer bei Bochum – Dortmund klar verteilt sind. Mit DER WESTEN sprach der Kult-Trainer über das „kleine Derby“ und äußert dabei eine irre Meister-Theorie.

Bochum – Dortmund: Neururer sieht beide unter großem Druck

Macht sein VfL Peter Neururer ein nachträgliches Geschenk? Zwei Tage nach seinem 68. Geburtstag schaut ganz Deutschland in das Stadion, das so viele Jahre sein Wohnzimmer war. Am Freitag (28: April, 20.30 Uhr), das stellt Neuruer klar, braucht Bochum gegen Dortmund für Punkte ein kleines Wunder.

Doch genau diese Punkte, oder zumindest einer davon, wäre für den Ligaverbleib eminent. „Nicht zu verlieren wäre natürlich wahnsinnig wichtig für den Abstiegskampf“, sagt Neururer im Interview mit DER WESTEN. „Man muss befürchten, dass andere punkten, man wieder ganz unten reinrutscht und es dann nicht mehr in der eigenen Hand hat.“

Kult-Coach glaubt nicht an die Überraschung

Auch „Pedda“ wünscht sich nach zehn Jahren Liga-Langeweile endlich einen anderen Meister. Für einen Klassenerhalt seines VfL würde er darauf aber auch verzichten. Vor Bochum – Dortmund hofft er auf eine Überraschung, „glauben tue ich daran aber nicht“.

Dass es gegen den Nachbarn geht, interessiert den BVB aber nur wegen der kurzen Anfahrtszeit, behauptet Neururer. „Borussia Dortmund wird sich keine großen Gedanken über den Gegner machen. In der Position versuchst du nur eins: Jedes Spiel mit aller Macht gewinnen.“

Irre Meister-Theorie: Restprogramm von FCB und BVB ist egal

Peter Neururer geht sogar noch weiter – und äußert eine irre Meister-Theorie. Während alle Fans in der Titelfrage auf die Gegner von Bayern und Borussia in den verbleibenden fünf Spielen schauen, sagt der Kult-Trainer klar: „Mit dem Restprogramm hat das nichts zu tun. In Dortmunds Situation ist jeder Gegner gleich leicht und gleich schwer.“

Wie bitte? Für Neururer ist der Titelkampf jetzt reine Kopfsache: „Du bist kurz vor Schluss Tabellenführer, hast das große Ziel endlich auch mal offen formuliert. Jetzt musst du die letzten fünf Spiele gewinnen. Gegen wen es dabei geht, ist egal. Leicht oder schwer gibt es dabei nicht. Borussia Dortmund kann immer jeden Gegner schlagen. Jetzt MÜSSEN sie es aber. Sie haben es in der eigenen Hand, das ist entscheidend.“

Auch die Patzer gegen andere Kellerkinder wie Stuttgart (3:3) oder Schalke (2:2) gehören laut Neururer vor Bochum – Dortmund nicht in die BVB-Vorbereitung auf das Derby. „Diese Spiele sind längst aufgearbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kollege Terzic jetzt mit dem mahnenden Zeigefinger rumläuft. Das würde nicht rüberkommen.“