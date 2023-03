Bayern – BVB: Erstes Aufeinandertreffen – DAS sagt Terzic über Neu-Coach Tuchel

Wenn am Samstag (1. April) der Anpfiff der Partie Bayern – BVB ertönt, werden viele Blicke auf Neu-Coach Thomas Tuchel gerichtet sein, der in seinem ersten Spiel an der Seitenlinie des deutschen Rekordmeisters auf seinen Ex-Klub trifft.

Beim „Klassiker“ Bayern – BVB wird es auch das erste Aufeinandertreffen von Dortmund-Trainer Edin Terzic mit Thomas Tuchel. Vor dem Topspiel äußerte er sich zum Trainerbeben beim deutschen Rekordmeister mit deutlichen Worten.

Bayern – BVB: Das sagt Terzic zum Trainerbeben

Verfolger gegen Tabellenführer, Bayern gegen BVB: Eigentlich war die Ausgangssituation in den vergangenen Jahren immer anders, aber seit dem vergangenen Spieltag stehen die Dortmunder an der Tabellenspitze. Da wollen die Schwarzgelben auch bleiben. Deshalb ist die Mannschaft von Trainer Edin Terzic besonders motiviert für den „Klassiker“ in München.

In München, wo es während der Länderspielpause zu einem Trainerbeben kam. Julian Nagelsmann wurde völlig überraschend entlassen und durch Ex-Dortmund-Trainer Thomas Tuchel ersetzt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel wurde Edin Terzic zum Wechsel befragt. „Zunächst will ich sagen: Ich finde es schade mit Julian Nagelsmann. Er ist ein Top-Trainer, aber man sieht, wie schnell es gehen kann im Fußball“, so der Coach.

Terzic freut sich auf Tuchel

Zum ersten Mal trifft Terzic bei Bayern – BVB dann auch auf Tuchel, der von 2015 bis 2017 die Schwarzgelben trainierte. „Ich freue mich, Thomas Tuchel begrüßen zu dürfen, weil es zeigt, dass ich hier auf absolutem Top-Niveau arbeiten kann. Er hat nicht nur hier herausragende Arbeit gezeigt, hatte auch in Paris eine sehr erfolgreiche Zeit. Bei Chelsea hat er sich innerhalb weniger Monate eine spielstarke Mannschaft zusammengeformt“, erklärte Terzic.

Für das Topspiel darf sich Terzic dabei auch auf einige Rückkehrer freuen. Sechs Profis, die gegen den 1. FC Köln (6:1) nicht im Kader standen, werden gegen den deutschen Rekordmeister wieder zur Verfügung stehen: Gregor Kobel, Emre Can, Salih Özcan, Julian Brandt, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko. Bei Nico Schlotterbeck und Jamie Bynoe-Gittens warten die Dortmunder das Abschlusstraining ab.