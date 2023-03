Bayern – BVB: Nagelsmann trotz Entlassung dabei? Sky-Moderator Hellmann verrät’s

Vor dem Topspiel Bayern – BVB ging es vor allem in München hoch her. Der FC Bayern München hat sich ziemlich überraschend von Trainer Julian Nagelsmann getrennt und Thomas Tuchel als neuen Übungsleiter installiert.

Ursprünglich war Julian Nagelsmann als Gast bei der Sky-Übertragung des Topspiels Bayern – BVB (ab 17.30 Uhr live bei Sky) sicher fest eingeplant, doch wie sieht es nun nach seiner Entlassung aus? Sky-Moderator Sebastian Hellmann hat es gegenüber DERWESTEN exklusiv verraten und gibt einen spannenden Einblick.

Bayern – BVB: Nagelsmann-Auftritt bei Sky trotz Entlassung?

Diese Entlassung kam quasi aus dem Nichts: Der FC Bayern München setzte Julian Nagelsmann in der Länderspielpause trotz starker sportlicher Bilanz vor die Türe und holte Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel ins Boot. Auch für Sebastian Hellmann eine große Überraschung.

„Als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich erstmal drei, vier Sekunden gedacht: „Ist das jetzt schon ein Aprilscherz?“ Ich war total überrascht. Wir haben natürlich schon mitbekommen, dass es immer wieder unterschiedliche Vorstellungen gab. Aber das ist nicht ungewöhnlich“, sagt der Sky-Moderator gegenüber DERWESTEN.

Er verweist auf andere Top-Klubs: „Gerade wenn man jetzt mal zu den anderen großen Klubs guckt: Klopp hat Mühe sich für die Champions League zu qualifizieren und da ist totale Ruhe, Pep Guardiola wird nicht englischer Meister, da ist totale Ruhe und Ancelotti ist mit Real neun Punkte hinter Barcelona, da ist totale Ruhe. Es geht irgendwie auch anders, aber anscheinend war die Ungeduld bei Hasan Salidhamdizic und Oliver Kahn zu groß.“

Hellmann verrät Details über Nagelsmann

Wird man jetzt noch einen Live-Auftritt oder ein vorabgeführtes Interview beim Topspiel Bayern – BVB sehen, Herr Hellmann? „Nein, er hat sich jetzt erstmal zurückgezogen und besinnt sich auf die Analyse. Ich glaube, dass ihm das auch guttut, das Ganze erstmal sacken zu lassen und mal über alles nachzudenken, wo es nicht gepasst hat. Ob es an der Mannschaft lag, an ihm oder am Verein – da kommen bestimmt ein paar Faktoren zusammen. Deswegen gibt’s da keine Stimme“, erklärt der Sky-Moderator.

Unter der Woche hatte er aber trotzdem Kontakt zu Nagelsmann, wie er exklusiv gegenüber DERWESTEN verriet: „Ich habe ganz kurz mit ihm geschrieben und ihm alles Gute gewünscht und dass er bald irgendwo wieder auftaucht, wenn er die Phase der Reflexion hinter sich hat.“

Das gesamte Interview mit Sebastian Hellmann über das Topspiel, Thomas Tuchel und seinen Job als Sky-Moderator liest du am Samstag hier bei DERWESTEN.