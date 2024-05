Borussia Dortmund: Live nach Final-Einzug – Hummels bekommt deutliche Ansage von Terzic

Pure Ekstase in Paris. Borussia Dortmund hat es tatsächlich geschafft! Erstmals seit elf Jahren stehen die Schwarz-Gelben wieder im Finale der Champions League. Wie schon im Hinspiel setzte sich die Mannschaft von Edin Terzic mit 1:0 gegen Paris St. Germain durch.

+++ Mats Hummels wird zum Helden – diese BVB-Entscheidung erweist sich als goldrichtig +++

Umjubelter Mann des Spiels war Mats Hummels. Mit seinem Kopfballtor stieß er das Tor zum Finale weit auf – und Borussia Dortmund schlüpfte durch. Nach dem Spiel überraschte ihn dann sein Trainer live im TV.

Borussia Dortmund: Hummels entscheidet Krimi

Es war ein Nerven-Krimi, bei dem der BVB einige brenzlige Situationen überstehen musste. Gleich vier Mal trafen die Paris-Superstars um Kylian Mbappe das Aluminium. Der Ball hatte einfach keine Lust, im Tor zu landen – außer in der 50. Minute.

+++ Star nach Finaleinzug völlig aus der Fassung – „Gibt keinen Grund“ +++

Karim Adeyemi erzwang gegen Marquinhos eine Ecke. Die servierte Julian Brandt genau auf den Schädel des völlig freistehenden Hummels‘, der den letztlich entscheidenden Treffer erzielte. Das brachte dem Innenverteidiger nach Abpfiff viel Lob – aber auch einen klaren Auftrag von Terzic ein.

„Einmal musst du es noch machen“

Während Terzic die Begegnung bei Amazon Prime analysierte, gesellte sich sein Torschütze an den Tisch. Still verfolgte Hummels die Worte seines Trainers. Auf der Pressekonferenz sei noch Thema gewesen, dass Hummels seinem Kollegen Schlotterbeck die Kopfballstärke beibringen wolle, und dass solche Spiele gerne mal durch Standards entschieden werden.

„Mats hat das herausragend gut gemacht“, lobte Terzic, nur um den 35-Jährigen dann eiskalt zu erwischen: „Aber Mats, einmal musst du es mindestens noch machen.“ Eine klare Ansage für das Finale in Wembley.

Borussia Dortmund: Mega-Party im Stadion

Der BVB-Profi brauchte kurz, um die Worte zu verarbeiten. Dann allerdings sagte er mit einem Lächeln: „Gerne. Selten habe ich eine Anweisung so gerne befolgt.“ Aber nicht nur wegen seines Treffers, sondern auch wegen seiner Abräumer-Qualitäten ist Hummels einer der ganz großen Hoffnungen des BVB für das Endspiel.

Und so war er bei der Party mit den eigenen Fans auch ganz vorne mit dabei. Bis weit nach Abpfiff feierte Borussia Dortmund mit ihrem Anhang. Die Spieler kamen sogar nochmal mit Musikbox aus der Kabine in die Kurve. Viel geschlafen wurde in der französischen Hauptstadt an diesem Abend wohl nicht mehr.