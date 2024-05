Julian Nagelsmann: Bundestrainer schaut genau hin – es droht das bittere EM-Aus!

Während die nationalen Meisterschaften sich dem Ende nähern und die Endspiele der internationalen Spitzenturniere bald anstehen, zählen viele Fußballfans schon die Tage bis zur Europameisterschaft 2024 im Sommer. Sicherlich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Der Coach hat nämlich viel Arbeit vor sich. Der Kader bis zur EM 2024 sollte größtenteils stehen. Doch jetzt gibt es für einen DFB-Star eine bittere Nachricht. Womöglich muss Julian Nagelsmann auf ihn verzichten.

Julian Nagelsmann: Bundestrainer schaut genau hin

Das Top-Spiel der Champions League zwischen Real Madrid und Bayern München wird sich auch Julian Nagelsmann angeschaut haben. Denn beim Halbfinal-Kracher waren zahlreiche DFB-Profis am Start. Einer davon war Serge Gnabry. Um den 28-Jährigen gibt es jetzt bittere Nachrichten.

Der Bayern-Star zog sich bei der Pleite in der spanischen Hauptstadt einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zu, das gab der deutsche Rekordmeister am Freitagmittag (10. Mai) bekannt. Gegen Real Madrid musste Gnabry schon nach 27 Minuten ausgewechselt werden, für ihn kam Alphonso Davies rein.

Bei solch einer Verletzung fallen Fußballer rund sechs Wochen aus. Sollte das auch bei Gnabry der Fall sein, wäre der Offensivspieler erst rund um das EM-Achtelfinale, das vom 29. Juni bis zum 2. Juli stattfindet, wieder einsatzbereit.

Ohne Gnabry zur EM?

Jetzt liegt es an Bundestrainer Julian Nagelsmann. Entscheidet er sich dafür, Gnabry mit einer Verletzung zur Europameisterschaft mitzunehmen oder lässt er den Bayern-Star zu Hause? Einige Trainer nehmen solch ein Risiko in Kauf, doch bei Gnabry dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass ihn Nagelsmann nominieren wird.

Es ist nicht die erste Verletzung des 45-fachen Nationalspielers. Schon im März fiel er vier Wochen aus. Auch damals verletzte sich Gnabry am linken, hinteren Oberschenkel. Einen verletzungsanfälligen Profi zum größten Turnier des Jahres mitzunehmen? Jetzt liegt es an Nagelsmann. Am Donnerstag (16. Mai) gibt der Bundestrainer seinen Kader für die Heim-EM bekannt.