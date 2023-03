Bayern – BVB: Krass! Ausgerechnet HIER schlägt Dortmund die Münchner

Am Samstag (1. April, 18.30 Uhr) steht das Gipfeltreffen zwischen Bayern und dem BVB an. Die Münchner empfangen Borussia Dortmund in der Allianz Arena und der Kampf um die Meisterschaft ist so spannend wie schon lange nicht mehr.

Borussia Dortmund führt vor dem Topspiel Bayern – BVB die Bundesliga-Tabelle mit einem Zähler an und ist besser in Form als die Münchner. Wir haben dem ultimativen 1-vs-1-Vergleich gemacht und die einzelnen Spieler gegenübergestellt.

Bayern – BVB: Dortmunder Mittelfeld schlägt den FCB

Das Duell zwischen Bayern und dem BVB ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch ausgerechnet im Mittelfeld schlägt Dortmund das Nationalelf-Duo Kimmich und Goretzka und fährt damit den Sieg ein. DER WESTEN hat die Spieler einzeln gegenübergestellt und dabei die Qualität, Erfahrung und aktuelle Form bewertet und verglichen.

Sommer vs. Kobel 0:1

Im Tor sind beide Mannschaften aktuell top aufgestellt. Gregor Kobel hat in dieser Saison, auch wenn er zuletzt pausieren musste, die Nase vorn. Der 25-Jährige ist der beste Keeper der Liga. 0:1-Führung für den BVB.

Cancelo vs. Wolf 1:1

Auch wenn Marius Wolf im BVB-Trikot zuletzt richtig überzeugen konnte, die Weltklasse eines Joao Cancelo hat der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund nicht. Das war auch beim Länderspiel gegen Belgien deutlich zu sehen. 1:1.

Pavard vs. Süle 1:2

Niklas Süle hat bei Borussia Dortmund seine Form gefunden und bildete 2023 mit Nico Schlotterbeck ein sicheres Abwehrduo. Das Duell geht an den Ex-Bayern-Star, Pavard hat das Nachsehen. 1:2

++ Sky-Experte platzt vor Kracher zwischen Bayern und BVB der Kragen! „Mit Füßen getreten“ ++

de Ligt vs. Schlotterbeck 2:2

Nico Schlotterbeck hat seine katastrophale WM gut verdaut und zeigt seit dem Jahreswechsel endlich das, was sich die Verantwortlichen erhofft hatten. Allerdings läuft auch de Ligt in dieser Saison bei den Bayern immer mehr zu Top-Form auf und bringt noch deutlich mehr Erfahrung mit als Schlotterbeck. Knapper Punkt für Bayern. 2:3

Davies vs. Ryerson 3:2

Auf der linken Abwehrseite hat sich der BVB mit Ryerson im Winter einen stabilen Verteidiger ins Team geholt, die Qualitäten eines Alphonso Davies bringt er aber nicht mit. Insbesondere in Sachen Schnelligkeit und Offensivdrang läuft Davies Ryerson den Rang ab. 3:2 Bayern.

Goretzka vs. Can 3:3

Für viele vielleicht die erste Überraschung, aber Emre Can ist aktuell besser drauf als Leon Goretzka. Der BVB-Star blüht seit dem Jahreswechsel regelrecht auf und bewies am Dienstagabend im Länderspiel gegen Belgien, welch enormen Einfluss er auf ein Spiel haben kann. Der Abräumer gewinnt sein Duell. Ausgleich! 3:3

Kimmich vs. Bellingham 3:4

Der FC Bayern München schwankte zuletzt immer wieder – auch, weil Joshua Kimmich sich noch nicht in absoluter Topform präsentiert. Da ist Mega-Talent Jude Bellingham schon besser drauf und schlägt Kimmich im 1-vs-1-Duell mit seinen Offensivqualitäten. 3:4! Der BVB führt wieder.

Im Mittelfeld läuft Dortmund den Bayern den Rang ab. Foto: IMAGO / Team 2

Guerreiro vs. Sané 3:4

Raphael Guerreiro und Leroy Sané sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Positionen nur schwer zu vergleichen. Guerreiro brillierte zuletzt im Mittelfeld, Sané durchläuft ein Leistungsloch. Trotzdem: keine Punkte.

Mehr News:

Müller vs. Reus 3:5

Weder Thomas Müller noch Marco Reus waren auf Länderspielreise. Die beiden „alten Hasen“ gehen ausgeruht in das Topspiel. Rein von der Form her hat Reus die Nase aktuell vorne. Gegen Köln gelang ihm sein erster Doppelpack in dieser Saison. 3:5.

Coman vs. Brandt 3:6

Borussia Dortmund musste lange darauf warten, doch was Julian Brandt vor seiner Verletzung auf den Rasen zaubert, war brillant. Der 26-Jährige ist der formstärkste Spieler der Rückrunde. Da kann Coman momentan nicht mithalten 3:6.

Choupo-Moting vs. Haller 4:6

Wer hätte das gedacht? Der FC Bayern München kommt auch mit Eric-Maxim Choupo-Moting im Angriff zurecht. Der 34-Jährige erzielte bereits 17 Treffer in 26 Spielen, fiel aber zuletzt wegen Rückenproblemen aus. Sebastien Haller kommt nach seiner langen Pause so langsam in Fahrt, ist aber noch nicht ganz der Alte. Punkt Bayern. Endstand 4:6. Knapper Sieg für den BVB.