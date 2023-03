Jude Bellingham: Transfer des BVB-Juwels vom Tisch? Topclub nimmt Abstand

Welches Trikot trägt Jude Bellingham in der kommenden Saison? Diese Frage treibt Fans von Borussia Dortmund seit Monaten um. Eine Teil-Antwort auf diese Frage scheint es nun zu geben.

Es gibt in Europa wohl keinen Spitzenclub, der Jude Bellingham nicht auf dem Wunschzettel hat. Bei Borussia Dortmund entwickelte sich der Brite in den drei vergangenen Jahren zu einem der begehrtesten Spieler der Welt. Bellingham zieht im Mittelfeld des BVB die Fäden und ist auf seiner Position einer der Besten seines Fachs – mit gerade mal 19 Jahren!

Jude Bellingham: Wie geht’s weiter beim BVB-Ass?

Kein Wunder, dass viele Topclubs die Fühler nach Jude Bellingham ausstrecken. Ein Verein, der im Werben um das BVB-Juwel immer als einer der ersten genannt wurde, war Real Madrid. Das überrascht nicht: Schließlich stehen mit Toni Kroos (33) und Luka Modric (37) die zwei langjährigen Mittelfeld-Säulen vor dem Ende ihrer Ära bei den „Königlichen“. Daher sucht Real händeringend nach würdigen Nachfolgern und wurde folgerichtig bei Borussia Dortmund fündig.

Doch spanischen Medienberichten zufolge nehme Real nun immer weiter Abstand von einer Verpflichtung des BVB-Stars. Demnach würde Madrid einsehen, dass man im Kampf um Jude Bellingham gegen die englischen Topclubs wohl keine Chance habe. Zum einen würden ManCity und Co. über noch mehr finanzielle Mittel verfügen. Und zum anderen, so glaube man bei Real, liege für Bellingham ein Wechsle in die Heimat deutlich näher als ein Wechsel ins fremde Spanien. Daher habe man bei Real nun Gabri Veiga von Celta Vigo im Blick. Der 20-Jährige ist ebenfalls im Mittelfeldzentrum zuhause, interpretiert diese Rolle zuletzt aber deutlich offensiver als Bellingham dies beim BVB macht.

Bleibt Jude Bellingham bei Borussia Dortmund?

Die Fans von Borussia Dortmund würde es sicher freuen, wenn mit Real Madrid der erste Topclub im Rennen um Bellingham aussteigt. Jeder BVB-Anhänger träumt vermutlich davon, dass der Ausnahmespieler vielleicht doch noch die eine oder andere Saison bei den Schwarzgelben bleibt. Was diese Träume nährt, sind Aussagen von Sebastian Kehl.

Der BVB-Sportdirektor hatte zuletzt im „Sportstudio“ des ZDF angekündigt, dass Borussia Dortmund alles daran setzen wird, um Jude Bellingham von einem Verbleib zu überzeugen. Laut „Sport Bild“ wolle der BVB dem Mittelfeld-Ass ein Rekord-Gehalt von rund 15 Millionen Euro pro Jahr bieten. Derzeit liegt das jährliche Salär von Bellingham bei etwa 6 Millionen Euro. Außerdem soll bei einer Vertragsverlängerung bis 2026 (derzeit gilt das Arbeitspapier bis 2025) eine festgeschriebene Ablöse von rund 150 Millionen Euro verankert werden.