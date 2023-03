Borussia Dortmund: Bei Deutschland-Pleite – BVB-Star ist der große Gewinner

Dass es bei einem solchen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft überhaupt Gewinner ist, ist schon eine kleine Überraschung. Schließlich war die DFB-Elf gegen Belgien in den ersten 30 Minuten völlig überfordert. Erst die Einwechselung eines Spielers von Borussia Dortmund sorgte für Stabilität. Die Rede ist von Emre Can.

Der Mittelfeldmotor, der sich schon seit einigen Wochen bei Borussia Dortmund in Topform präsentiert, hat wohl ein schlimmeres Debakel der deutschen Nationalmannschaft verhindert.

Borussia Dortmund: Can überzeugt im DFB-Dress

0:2 nach neun Minuten – gegen Belgien war die deutsche Nationalmannschaft zu Beginn völlig von der Rolle. In der Abwehr fehlte komplett die Abstimmung und im Mittelfeld der Zugriff. Von Mentalität, Aggressivität und ordentlichem Zweikampfverhalten war in den Anfangsminuten überhaupt nichts zu sehen.

++ BVB-Boss Watzke schlägt Alarm! Landet der Streit mit dem DFB vor Gericht? ++

In der 32. Minute reagierte Bundestrainer Hansi Flick, brachte Emre Can für den glücklosen Florian Wirtz in die Partie – und das sollte Wirkung zeigen. Can war sofort präsent, räumte im Mittefeld auf und gewann einen Zweikampf nach dem anderen.

„Brutale Präsenz, Lenker und Denker“

Deutschland stabilisierte sich mit der Einwechselung von Can. Der BVB-Star war der zweikampfstärkste Spieler im deutschen Team. Das bemerkten auch die Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Hier einige Reaktionen:

„Keine Ahnung, wie Edin Terzic das gemacht hat, aber was Edin Terzic aus Emre Can gemacht hat, ist beeindruckend. Seit Wochen deutlich über Kimmich bei Einsatzbereitschaft, Übersicht, Stabilität und Zweikampfstärke.“

„Emre Can wieder die beste Zweikampfquote. Heute so eine Maschine“

„Zweite Halbzeit, eine ganz andere DFB-Mannschaft! Der Grund für mich? Emre Can! Brutale Präsenz, Lenker und Denker. Er zieht das Spiel förmlich an sich!“

„Emre Can hat sich deutlich verbessert. Hinten steht er nicht nur krass gut, sondern vorne bringt er auch langsam mehr Akzente. Das hat man beim BVB noch nicht gesehen.“

„Erst als Emre Can reinkam, hatten wir Biss.“

Mehr News:

Seit dem Jahreswechsel hat sich Emre Can aus seinem Leistungstief befreit und spielt auch beim BVB wieder groß auf. Ihm ist die Wende geglückt.