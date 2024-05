Bundesliga: Abstiegskampf im Live-Ticker: Köln-Drama bahnt sich an – wer kann sich retten?

Der letzte Spieltag in der Bundesliga steht an – und er bringt einen ganz heißen Abstiegskampf mit sich. Gleich vier Vereine kämpfen auf den Schlussmetern erbittert um den Klassenerhalt. Für den VfL Bochum, Mainz 05, Union Berlin und den 1. FC Köln geht es um alles.

Die schlechteste Ausgangslage haben zweifelsohne die Kölner, die im Abstiegskampf der Bundesliga auf eine kleines Wunder hoffen müssen. Doch auch die anderen Vereine müssen bis zum Schluss zittern.

Bundesliga: Wer steigt am letzten Spieltag ab?

Einige Ausgangs-Konstellationen sind am letzten Spieltag der Bundesliga noch möglich. Wir begleiten die letzten 90 Minuten des Abstiegskampfs für dich im Live-Ticker. Trauer, Tränen und Jubel – hier verpasst du nichts.

Bundesliga im Abstiegskampf

VfL Wolfsburg – Mainz 05 -:- (-:-)

Union Berlin – SC Freiburg -:- (-:-)

Werder Bremen – VfL Bochum -:- (-:-)

1. FC Heidenheim – 1. FC Köln -:- (-:-)

13.28 Uhr: Union ist das einzige Kellerkind, das heute einen Heimvorteil genießt. Reicht das, um zumindest nicht direkt abzusteigen?

12.26 Uhr: So ist die Ausgangslage also bei allen vier Klubs. Los geht es traditionell bei allen Spielen am letzten Spieltag um 15.30 Uhr. Wir freuen uns auf eine spannende Konferenz.

10.56 Uhr: Und damit wären wir auch bei den Kölnern. Der Last-Minute-Sieg über Union hat die kleine Hoffnung auf die Relegation am Leben gehalten. Heute hilft nur eins: ein Sieg und eine Niederlage von Union. Und wie gesagt: Das Torverhältnis muss gegenüber den Hauptstädtern aufgebesstert werden. Der direkte Klassenerhalt ist nicht mehr möglich.

10.23 Uhr: Kommen wir zu den beiden Wackelteams. Union Berlin muss nach vorne und nach hinten gucken. Mit einem eigenen Sieg und einer Mainzer Niederlage könnte man sich noch direkt retten. Ein Unentschieden würde zumindest den direkten Abstieg verhindern und die Relegation bedeuten. Schlimm könnte es bei einer Niederlage enden. Gewinnt dann auch Köln würde das Torverhältnis über den direkten Abstieg entscheiden. Aktuelle Differenz: drei Tore.

Mainz und Bochum haben es fast geschafft

10.01 Uhr: Mainz hat sich mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund eine gute Ausgangslage erarbeitet. Jetzt hat man zwei Punkte Vorsprung auf die Relegation. Ein Unentschieden gegen Wolfsburg würde quasi den Klassenerhalt bedeuten. In diesem Fall müsste Union mit zwölf Toren Vorsprung gewinnen um an Mainz vorbeizuziehen. Auch das ist nicht erwartbar. Mit einem Sieg ist man ohnehin durch. Nur verlieren sollte man nicht.

9.30 Uhr: Den Anfang machen wir in Bochum, weil die Ausgangslage am einfachsten ist. Mit einem Punkt in Bremen ist der VfL gerettet, egal was sonst noch passiert. Verliert der Pott-Klub jedoch, könnte es noch in die Relegation gehen. Dafür müssten allerdings Union Berlin und Mainz gewinnen. Rein theoretisch könnten für den Absturz auch ein Union-Sieg und ein Mainz unentschieden reichen – dann müsste Bochum aber mit 15 Toren Unterschied verlieren. Eher unwahrscheinlich.

9.11 Uhr: Köln, Bochum, Berlin und Mainz – sie alle können heute noch absteigen oder in die Relegation abrutschen. Wir beleuchten die Situation bei jedem einzelnen Klub kurz.

Samstag, 18. Mai, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 23/24. Ein interessanter Nachmittag wartet auf uns. Während Leverkusen sein Wochen Meister ist, geht es im Keller enger zu denn je.