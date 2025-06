Borussia Mönchengladbach will Shooting-Star aus der Bundesliga – und denkt dafür über heftigen Schritt nach

Borussia Mönchengladbach hat offenbar Interesse an Alexis Claude-Maurice, einem der derzeitigen Leistungsträger des FC Augsburg. Um den Transfer zu ermöglichen, müsste der Klub jedoch erhebliche finanzielle Mittel aufbringen und mehrere Spielerverkäufe in Betracht ziehen. Der 26-jährige Franzose erzielte in der letzten Bundesliga-Saison 13 Torbeteiligungen.

Borussia Mönchengladbach plant strategischen Kaderumbau

Trainer Gerardo Seoane sowie die Verantwortlichen Roland Virkus und Steffen Korell wollen Claude-Maurice verpflichten. Allerdings liegt sein Marktwert derzeit bei zwölf Millionen Euro, eine Summe, die Borussia Mönchengladbach ohne finanzielle Entlastung nicht stemmen kann. Der Spieler wäre eine vielversprechende Verstärkung für die kommende Bundesliga-Saison.

Um die Ablöse zu senken, könnte Mittelfeldspieler Florian Neuhaus zu Augsburg wechseln. Neuhaus wird als Wunschspieler des neuen FCA-Trainers Sandro Wagner gehandelt, hat jedoch aktuell einen Marktwert von nur 3,5 Millionen Euro. Mit diesem Wechsel alleine kann Borussia Mönchengladbach die Claude-Maurice-Ablöse jedoch nicht vollständig abdecken.

Borussia Mönchengladbach erwägt weiteren Spielerverkauf

Rund sechs Millionen Euro fehlen der Borussia noch, um den Deal zu realisieren. Dieses Geld könnte der Verein durch den Verkauf von Ko Itakura einnehmen. Der Abwehrspieler steht bei mehreren Vereinen auf der Wunschliste, darunter PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Mit diesen Transfers könnte der Claude-Maurice-Deal gelingen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.