Borussia Mönchengladbach angelt nach Top-Talent – doch es gibt ein Problem

Bei Borussia Mönchengladbach herrscht noch wenig Klarheit über die kommende Saison. Wer bleibt, wer geht? Das ist die große Aufgabe von Sportchef Roland Virkus in diesem Sommer.

Viele Gladbacher Spieler sind begehrt. Nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts wird es für Borussia Mönchengladbach schwierig, ihre Topstars zu halten. Andererseits sind Verkäufe aber auch notwendig, wenn Neuzugänge kommen sollen.

Borussia Mönchengladbach: ER muss verkauft werden

Es wird heißer in Gladbach – immer mehr Namen kursieren als mögliche Neuzugänge. Borussia Mönchengladbach blickt dabei gerne in die 2. Bundesliga. Diesmal ist man offenbar beim FC Schalke 04 fündig geworden: Taylan Bulut soll die Abwehr der Fohlen verstärken. Besonders seine Flexibilität als Innenverteidiger und Rechtsverteidiger könnte einige Probleme der Fohlen lösen.

Doch bevor dieser Transfer zustande kommen kann, muss der erste Dominostein fallen. Ko Itakura gilt als begehrter Mann auf dem Transfermarkt. Wie die „Bild“ berichtet, ist sein Abgang Voraussetzung, um Bulut zu verpflichten.

Nächster Schritt für Itakura

Borussia Mönchengladbach spielte insgesamt eine stabile Bundesliga-Saison, vor allem dank Itakura. Er ist nicht nur hinten wichtig, sondern auch vorne. Itakura erzielte in 33 Spielen vier Tore für die Fohlen und bereitete ein weiteres vor.

Daher gab es sogar FC Bayern-Gerüchte um den Japaner. Es scheint klar: Itakura wird weiterziehen. Wann und wohin ist aber noch offen. Erst dann könnte Bulut folgen. Interessant dabei: Auch Itakura kam 2022 vom FC Schalke 04 an den Niederrhein. Die Ablöse von fünf Millionen Euro ging aber an Manchester City, da Itakura nur an den S04 ausgeliehen war.