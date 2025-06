Borussia Mönchengladbach: Spektakulärer Deal – Seoane bald mit Ex-Schützling vereint?

Gerardo Seoane steht vor seiner vierten Bundesliga-Saison an der Seitenlinie. Bei Borussia Mönchengladbach geht er in sein drittes Jahr. Zuvor führte der Schweizer Bayer Leverkusen in die Champions League, wurde nach einem enttäuschenden Start in die folgende Saison jedoch entlassen.

Laut Berichten könnte ein Ex-Spieler seiner Leverkusener Zeit nun nach Gladbach wechseln. Mit ihm im Mittelpunkt feierten sie gemeinsam große Erfolge.

Borussia Mönchengladbach: Demirbay zurück in die Bundesliga?

Während seiner erfolgreichen Champions-League-Saison bei Bayer gehörte Kerem Demirbay zu den Leistungsträgern unter Seoane. Der flexible Mittelfeldspieler hat mittlerweile bei Galatasaray Istanbul zwei türkische Meisterschaften gewonnen. Dennoch berichten türkische Medien, dass Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg Interesse an einer Rückkehr des 31-Jährigen in die Bundesliga zeigen.

Demirbay besitzt viel Bundesliga-Erfahrung und kennt Seoanes Spielstil bestens. Doch eine Wiedervereinigung bleibt fraglich. Der Ex-Leverkusener plant, seinen Vertrag in Istanbul bis 2026 zu erfüllen. Zudem scheint Borussia Mönchengladbach nach der Verpflichtung von Jens Castrop derzeit andere Baustellen, etwa im Sturm und in der Defensive, zu priorisieren.

Demirbay-Verpflichtung fraglich

Ein Transfer von Demirbay dürfte für die Fohlen finanziell schwierig werden. Dennoch bleibt die Verbindung zwischen Trainer und Spieler spannend. Ob Borussia Mönchengladbach sein Angebot intensivieren oder den Fokus auf andere Verstärkungen legen wird, bleibt daher abzuwarten.

Vieles wird bei den Fohlen auch von möglichen Abgängen abhängen. Rocco Reitz ist ein gefragter Mann – wird er wechseln, würde eine Lücke im Zentrum aufgehen. Dann könnte ein Name wie Demirbay wieder spannend werden. Eins ist sicher: Bei Borussia Mönchengladbach wird es eine heiße Transferphase, in der sich vieles verändern könnte.

