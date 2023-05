Borussia Dortmund: Bayern schockt den BVB! Last-Minute-Tor verhindert BVB-Meisterschaft

Völliger Wahnsinn in der Fußball-Bundesliga. Am letzten Spieltag fällt die Entscheidung in der Meisterschaft und dramatischer kann es nicht werden. Borussia Dortmund verliert gegen Mainz und damit auch die Schale.

Dabei sah es kurz vor Schluss nach einer Meisterpartie von Borussia Dortmund aus. Doch dann trifft Jamal Musiala und schickt den BVB ins Tal der Tränen (Hier mehr erfahren).

Borussia Dortmund verspielt Titel

Es war alles angerichtet für die große Party, dann folgte das Drama. Der BVB lag im eigenen Stadion früh 0:2 gegen Mainz hinten, während Bayern München führte. Dann schlug die Stimmung plötzlich um.

Während Dortmund das 1:2 erzielte, kassierte Bayern München den Ausgleich durch Elfmeter. Plötzlich waren die Schwarz-Gelben wieder wieder Tabellenführer. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben.

Musiala schockt den BVB

YOungster Jamal Musiala war es, der Bayern München in Köln zum späten Sieg und damit zum elften Titel in Folge schoss. Da half es auch nicht mehr, dass Borussia Dortmund tief in der Nachspielzeit das 2:2 erzielte.

Am Ende stellt sich die Tabelle wie folgt da: Punktgleich mit 71 Punkten liegen der BVB und die Bayern vorne. Weil Bayern München allerdings die deutlich bessere Tordifferenz hat, wandert die Schale in den Süden.

Borussia Dortmund: Tränen auf dem Rasen

Als der Schlusspfiff ertönte brachen die Spieler auf dem Feld in Tränen aus. Edin Terzic musste seine Akteure links und rechts trösten. Es wird eine lange und schmerzhafte Sommerpause für Borussia Dortmund. Das zu verkraften wird dauern.

Groß dagegen natürlich der Jubel beim FC Bayern München. Der Rekordmeister stellt seine Statistik auf 33 Titel. Eine Saison voller Höhen und Tiefen endet in einem völlig verrückten Finale. Wer an diesem Spieltag neutral zusehen konnte, der hatte richtig Spaß an allem, was passierte.