Bayern München reibt sich nach Rumänien – Niederlande die Hände: ER ist der Grund

Nach dem verpassten Meistertitel bläst der FC Bayern München zum Großangriff, will auf dem Transfermarkt ordentlich zuschlagen. Mit Michael Olise soll bereits der erste Top-Transfer unter Dach und Fach sein. Am Dienstag (2. Juli) könnte beim EM-Achtelfinale Rumänien – Niederlande nun der nächste Neuzugang der Bayern gezaubert haben.

Ausgerechnet in der Münchner Allianz-Arena traf Xavi Simons mit der Niederlande im EM-Achtelfinale auf Rumänien – und der 21-Jährige wusste in seinem möglichen neuen Zuhause gleich mal mächtig aufzutrumpfen.

Bayern München sieht Xavi in der Allianz-Arena zaubern

Der FC Bayern München soll eine Einigung mit Xavi Simons erzielt haben, berichtete in diesen Tagen der Pay-TV-Sender „Sky“. Demnach wolle das Ausnahmetalent Paris Saint-Germain verlassen und auch die Gespräche zwischen den Vereinen seien schon fortgeschritten. Rund 65 Millionen Euro Ablösesumme sind im Gespräch.

Am Dienstagabend (2. Juli) konnten sich die Verantwortlichen des FC Bayern München noch einmal in der Allianz-Arena von den Qualitäten des offensiven Mittefeldspielers überzeugen. Xavi traf im Achtelfinale der EM mit den Niederlanden auf Rumänien.

Der 21-Jährige startete in zentraler Position und leitete dementsprechend auch das Geschehen bei „Oranje“. Er gab schließlich auch den entscheidenden Pass auf Cody Gakpo, der in der 20. Minute zur 1:0-Führung traf.

Xavis Kabinettstückchen

In der 40. Minute führte Xavi dann ein Kabinettstückchen auf, ließ die Fans mit einer Rabona-Flanke mit der Zunge schnalzen. Wenige Minuten später hatte er selbst dann sogar das 2:0 auf dem Fuß, vergab aber knapp. Am Ende siegte die Niederlande mit Xavi verdient mit 3:0. Malen machte in Hälfte zwei den Deckel mit seinen beiden Treffern drauf.

Nach dem Sahneauftritt von Xavi wird der FC Bayern München sicher noch einmal mehr von dem Transfer überzeugt sein. Xavi kickte vergangenes Jahr auf Leihbasis bei RB Leipzig und zählte sofort zu den besten Spielern in der Bundesliga. Nächste Saison könnte er nun für den Rekordmeister auflaufen…