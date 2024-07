Rumänien – Niederlande im Live-Ticker: Wirbel vor Achtelfinale! Superstar im Fokus

Am Dienstag (2. Juli) stehen die letzten beiden Achtelfinal-Spiele der EM 2024 an. Um 18 Uhr spielt Rumänien – Niederlande, um 21 Uhr trifft Österreich auf die Türkei. Die Sieger treffen im Viertelfinale aufeinander.

Der vorletzte Viertelfinal-Teilnehmer wird zwischen Rumänien und Niederlande ermittelt. Die Rumänen kamen als Gruppenerster weiter, die Niederlande schaffte den Weg über Platz drei – dennoch gehen die Niederländer als Favoriten in die Partie

Rumänien – Niederlande im Live-Ticker

Wer zieht als Nächstes ins Viertelfinale ein? Schafft Rumänien bei der EM 2024 die nächste Überraschung oder können die Niederländer ihrer Favoritenrolle gerecht werden? Wir begleiten für dich das Achtelfinale Rumänen – Niederlande für dich in unserem Live-Ticker!

Rumänien – Niederlande -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.43 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Felix Zwayer aus Berlin.

16.17 Uhr: Die Oranje-Fans sind vor dem Achtelfinale wieder in bester Stimmung. Auch in München gab’s eine Oranje-Party.

15.56 Uhr: Im Fokus vor dem EM-Achtelfinale steht Xavi Simons. Das niederländische Supertalent soll sich mit dem FC Bayern München über einen Wechsel einig sein und könnte in der kommenden Saison häufiger in der Münchner Allianz-Arena auflaufen. Bondscoach Koeman sagt über einen Wechsel: „Er ist ein großes Talent und große Talente können überall spielen. Das hat er in den Niederlanden und auch in Leipzig gezeigt. Wer niederländischer Nationalspieler ist, der kann auch beim FC Bayern spielen.“

14.16 Uhr: Rumänien nehme man „sehr ernst“. Koeman weiter: „Es ist ein Team, das sehr aggressiv sein wird. Sie sind physisch stark in der Defensive und haben gute Einzelspieler, die nach Eckbällen und Freistößen gefährlich sind.“

12.55 Uhr: Die Niederländer mussten sich nach der Gruppenphase einiges anhören, die Kritik war sehr laut. „Wir sind eine stolze Nation. Wir wollen gewinnen, wir wollen schönen Fußball spielen, aber das klappt nicht immer“, erklärte Koeman.

11.36 Uhr: Die Niederländer mussten sich nach der Gruppenphase einiges anhören, die Kritik war sehr laut. „Es war eine lange Woche, ich hätte es lieber etwas kürzer gehabt. Auf der anderen Seite hatten wir viel Zeit, um das letzte Spiel zu verarbeiten. Wir konnten analysieren, wo etwas schiefgelaufen ist, wo wir nicht in der richtigen Position waren, wo es zu wenig Energie gab. Das haben wir offen getan, aber man wird das Ergebnis erst auf dem Feld sehen“, sagte Ronald Koeman.

10.12 Uhr: „Wir stehen hier in München vor einem Spiel, das für Rumänien historisch sein könnte“, so Rumäniens Nationaltrainer Iordanescu am Montag auf der Pressekonferenz, und weiter: „Wir wollen die Rumänen glücklich machen und Geschichte schreiben.“

09.37 Uhr: Die Niederlande beendete die Gruppenphase nur auf Rang drei. Gegen Polen gab’s einen 2:1-Auftaktsieg. Es folgte ein Remis gegen Frankreich und schließlich eine 2:3-Pleite gegen Österreich.

09.25 Uhr: Rumänien setzte sich in einer Gruppe mit Belgien, Slowakei und Ukraine als Gruppenerster durch. Nach dem deutlichen 3:0-Auftaktsieg gegen Ukraine, folgte eine 0:2-Pleite gegen Belgien und ein Remis gegen die Slowakei (1:1).

09.01 Uhr: Heute Abend steht das siebte Achtelfinalspiel an. Rumänien empfängt die Niederländer in München.