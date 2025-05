Bayern München hat das Nachsehen – Transfer-Flirt wechselt nicht zum FCB

Kurz nach Saisonende geht es bei Bayern München hoch her. Erst am Donnerstag (29. Mai) hat der deutsche Rekordmeister den zweiten Sommer-Neuzugang verkündet. Nach Tom Bischof kommt auch Jonathan Tah ablösefrei. Der Ex-Leverkusen-Kapitän hat in München einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Bei einem Transfer-Flirt zieht Bayern München aber wohl den Kürzeren. Der FCB schaut sich derzeit unter anderem nach einem Back-Up-Angreifer um. Ein Premiere-League-Shootingstar wird es aber nicht.

Bayern München: Sturm-Talent bleibt in England

In den letzten Wochen kursierte so mancher Name rund um den FC Bayern. Unter anderem ist Liam Delap mit den Münchenern in Verbindung gebracht worden. Der junge Engländer ist mi Ipswich Town aus der Premiere League abgestiegen, hat dabei aber starke Leistungen gezeigt.

Der 22-Jährige, der fußballerisch bei Manchester City groß geworden ist, hat sich auf das Radar der absoluten Top-Klubs geschossen. Viele Spitzenvereine – wie unter anderem die Bayern – sollen den Youngster auf dem Zettel gehabt haben.

Doch die allermeisten Vereine werde ihn nun von ihrer Liste streichen können. Denn laut Transfer-Guru Fabrizio Romano hat sich der Stürmer für einen Wechsel zum FC Chelsea entschieden. Demnach stehe der Wechsel kurz bevor.

Voller Fokus aus die offensiven Flügel?

Mit Blick auf einen möglichen Ersatzstürmer für Kane werden sich die Bayern-Bosse also anderweitig umschauen müssen. Derzeit dürfte Max Eberl und Co. jedoch um andere Spieler baggern. Nach der Absage von Florian Wirtz möchte man unbedingt einen offensiven Unterschiedsspieler für die Flügel verpflichten. Unter anderem ist der FCB mit Mailand-Star Rafael Leao in Verbindung gebracht worden.

Fakt ist: In München gibt es noch einiges zu tun. Die Innenverteidigung dürfte vorerst komplettiert sein, auch das zentrale Mittelfeld dürfte so weit stehen. Doch auf den offensiven Außen, dem zentralen Sturm und der Rechtsverteidiger-Position gibt es weiterhin Fragezeichen.