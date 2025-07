Nächster Star-Abgang bahnt sich an! Bayer Leverkusen verliert wohl nächsten Leistungsträger

Nach zwei starken Jahren verliert Bayer Leverkusen zahlreiche Leistungsträger in dieser Transferperiode. Während einige Abgänge schon fix sind, könnte nun ein weiterer dazu kommen. Für den die Werkself allerdings schon einen passenden Ersatz parat hat.

Die langjährige Nummer 1 von Bayer Leverkusen, Lukas Hradecky, steht vor einem Wechsel zur AS Monaco. „Transfermarkt.de“ zufolge hat sich der Torhüter mit den Monegassen auf einen Transfer geeinigt, während Bayer Leverkusen und Monaco noch über Details verhandeln. Hradeckys Vertrag in Leverkusen läuft eigentlich noch bis 2026.

Hradecky kam 2018 ablösefrei von Eintracht Frankfurt zur Werkself und wurde schnell zur verlässlichen Stammkraft. In 286 Einsätzen hielt er 86-mal die Null. Im Klub-Rekordspieler-Ranking der Werkself belegt er hinter Rüdiger Vollborn und Bernd Leno Platz drei.

Mit Bayer Leverkusen gewann der Finne 2024 unter Xabi Alonso das Double. Nun steht für den 35-jährigen Keeper wohl der Abschied bevor. Doch sein potenzieller Ersatz steht in Leverkusen schon bereit.

Flekken als Hradecky-Ersatz

Nach Hradeckys möglichem Abschied setzt Bayer Leverkusen auf Neuzugang Mark Flekken. Für rund 10 Millionen Euro verpflichtete man den Ex-Freiburger von Brentford. Mit einem Vertrag bis 2028 plant Bayer langfristig mit Flekken als neuer Nummer 1. Sportchef Simon Rolfes lobte: „Mark strahlt beeindruckende körperliche Präsenz aus, fußballerisch betrachtet war er in den vergangenen zwei Jahren sicherlich einer der besten Keeper der Premier League.“

Die AS Monaco geht aktuell mit drei Torhütern in die neue Saison, darunter Philipp Köhn und Radoslaw Majecki. Hradecky könnte in Monaco zusätzliche Erfahrung ins Team bringen. Währenddessen sieht sich Bayer Leverkusen auf der Torhüterposition dank Flekken gut aufgestellt und blickt optimistisch in die Zukunft.

