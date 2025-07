Beim FC Bayern München wohl ohne Chance – Top-Klub baggert an FCB-Juwel

Paul Wanner gehört zweifelsfrei zu den größten Talenten, die der deutsche Fußball derzeit in den eigenen Reihen hat. Der 19-Jährige begeisterte in den vergangenen zwei Jahren in Elversberg und Heidenheim, nun ist er wieder zurück beim FC Bayern München. Doch wie lange noch?

Das lässt sich derzeit wohl nur schwer prognostizieren. Der Plan der FCB-Bosse sieht aktuell vor, dass sich Wanner erstmal unter Trainer Vincent Kompany zeigen darf. Dennoch werden dem Offensiv-Juwel im Star-Ensemble des FC Bayern München nur wenig Einsatzchancen zugetraut. Nun wittert der nächste Interessent seine Chance.

FC Bayern München: Eindhoven schielt auf Wanner

Mit einem fulminanten Saisonendspurt hat sich die PSV Eindhoven in der abgelaufenen Spielzeit den Meistertitel in der Eredivisie gesichert. Die Mannschaft von Ex-BVB-Trainer Peter Bosz spielt damit in der kommenden Saison in der Champions League – und will dafür nun weiter aufrüsten.

Wie die „Bild“ berichtet, sollen die PSV-Eindhoven derzeit intensiv um Wanner buhlen. Nach dem 35-Millionen-Verkauf von Malik Tillmann an Bayer Leverkusen ist man beim niederländischen Meister auf der Suche nach einem Nachfolger für den US-Amerikaner. In Wanner scheint man diesen nun gefunden zu haben.

Wanner kann sich Wechsel vorstellen

Der Spieler selbst soll sich einen Wechsel nach Eindhoven unterdessen gut vorstellen können. Das soll vor allem an der Perspektive liegen, in der kommenden Spielzeit in der Champions League spielen zu können. Damit ist die PSV der Konkurrenz aus Stuttgart, Mönchengladbach oder Bremen einen möglicherweise entscheidenden Schritt voraus.

Wichtig ist für Wanner momentan vor allem eins: Spielzeit. Die wird er beim FC Bayern München wohl kaum erhalten. Eine Leihe scheint daher fast schon unausweichlich. Mit der PSV Eindhoven könnte es nun jedenfalls einen neuen Favoriten im Rennen um den 19-Jährigen geben.