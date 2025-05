Bayer Leverkusen: Trainer-Entscheidung gefallen! ER wird Alonso-Nachfolger

Dass Xabi Alonso in der kommenden Saison nicht mehr bei Bayer Leverkusen an der Seitenlinie stehen wird, ist nun schon einige Wochen klar. Den Spanier zieht es zurück in seine Heimat zu Real Madrid. Dort beerbt er Carlo Ancelotti.

Doch wer folgt auf Alonso? Wochenlang ist spekuliert worden, viele Namen geisterten rund um die BayArena, jetzt ist wohl eine Entscheidung gefallen: Der neue Coach von Bayer Leverkusen ist wahrlich kein Unbekannter.

Bayer Leverkusen: Ten Hag beerbt Alonso

Erik ten Hag wird neuer Trainer der Werkself! Wie mehrere Medien am Samstagabend (24. Mai) übereinstimmend berichten, wird der Niederländer in Kürze seinen Vertrag in Leverkusen unterschreiben. Beide Parteien sollen sich vollends einig sein.

Mehr in Kürze…