Bayer Leverkusen: Star in Madrid gesichtet! Geht jetzt alles schnell?

Im vergangenen Jahr Meister und Pokalsieger, in dieser Saison titellos! Hinter Bayer Leverkusen liegt eine schwierige und enttäuschende Spielzeit. Als wäre das nicht schon schlimm genug, droht jetzt auch noch der endgültige Ausverkauf.

Neben Trainer Xabi Alonso, Florian Wirtz und Jonathan Tah wird es bei Bayer Leverkusen wohl zahlreiche Abschiede geben. Es scheint sogar fast schon so, als würden einige Spieler ihrem Ex-Coach Alonso nach Madrid folgen. Dort wurde jetzt ein Star gesichtet.

Bayer Leverkusen: Folgt der nächste Knall?

Schaut man bei Bayer Leverkusen auf die Gerüchte um mögliche Abgänge, wird die Liste fast täglich länger: Bei Florian Wirtz und Jonathan Tah ist es nichts Neues. Mit Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Nordi Mukiele, Piero Hincapie, Patrik Schick, Granit Xhaka und Victor Boniface folgen noch acht weitere Spieler, die in diesem Sommer den Verein verlassen könnten.

Einige dieser Spieler werden sogar mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Dabei handelt es sich um Wirtz, Palacios, Tah und Hincapie. Folgen sie etwa ihrem Coach Xabi Alonso in die spanische Hauptstadt? Dass der Trainer bald beim Rekordmeister vorgestellt wird, ist klar. Einer dieser Profis wurde jetzt sogar in Madrid gesichtet: Hincapie. Das berichten mehrere spanische Medien.

Sein Berater heizte die Gerüchteküche dazu sogar noch an. Piero ist sehr glücklich in Leverkusen“, sagt Manuel Sierra gegenüber dem „kicker“, „aber nach vier Jahren ist es der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt, wenn sich die Gelegenheit bietet.“

Wechsel zu Real Madrid?

Und der Profi von Bayer Leverkusen löste mit seiner Ankunft in Madrid nun noch mehr Spekulationen aus. Verlässt auch er die Werkself in diesem Sommer? Es wurde unlängst bekannt, dass die Königlichen sich in dieser Transferperiode verstärken möchten und auch viel Geld auf den Tisch legen werden.

Die Forderung kommt dabei auch von Alonso, der sich natürlich eine noch stärkere Mannschaft aufbauen will, als es bei Real aktuell der Fall ist. Nach einer enttäuschenden Saison will der Top-Klub wieder mehr Titel holen. Am besten mit der Hilfe von Neu-Trainer Alonso.

Welche Spieler der Spanier tatsächlich mitnehmen wird, wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Bei Florian Wirtz hat Alonso jetzt auch wieder seine Finger im Spiel. Wird Real dem FC Bayern München in die Suppe spucken?