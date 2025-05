Florian Wirtz: Kommt alles anders? Ausgerechnet ER steht jetzt im Mittelpunkt

Wohin wechselt er? Welcher Verein schnappt sich Florian Wirtz? Bleibt er vielleicht doch noch bei Bayer Leverkusen? Es sind Fragen über Fragen, die sich die Fußballfans in Deutschland aktuell stellen. Schließlich ist der DFB-Star die heißeste Aktie auf dem Transfermarkt.

Zuletzt schien es so, als würde der FC Bayern München den Zuschlag für Florian Wirtz bekommen. Doch ausgerechnet sein Trainer Xabi Alonso, der ab dem Sommer nicht mehr in Leverkusen sein wird, könnte im Transfer-Poker jetzt für eine irre Wende sorgen.

Florian Wirtz: Wechsel-Wende wegen Alonso?

Der FC Bayern ist seit mehreren Wochen der dominierende Verein im Poker um Florian Wirtz. Der Rekordmeister will den deutschen Nationalspieler wohl um jeden Preis haben. Allerdings ist man nicht der einzige Interessent. Auch der FC Liverpool soll gute Karten haben, um den Bayern-Star zu verpflichten.

Auch interessant: Bundesliga: DFB macht es offiziell! Es ist das Ende einer Ära

Eine Wirtz-Entscheidung könnte aber auch sein Trainer Xabi Alonso beeinflussen. Wie „Radio Marca“ aus Spanien berichtet, soll er Real Madrid dazu beauftragt haben, sein Werben um den Offensivstar zu intensivieren. Alonso wird in den kommenden Wochen bei den Königlichen als neuer Coach vorgestellt und will Wirtz in seinem Team haben.

Einige Transfer-Vorschläge hat Alonso Real bereits gemacht, mit Wirtz soll der Königs-Transfer folgen. Dabei müsste der spanische Top-Klub aber auch die Hammer-Summe von 150 Millionen Euro an Leverkusen überweisen. Das könnte für Real zum Problem werden.

Real-Star muss weichen

Damit ein Wechsel von Florian Wirtz zu Real Madrid vollzogen werden kann, muss ein Spieler aus dem aktuellen Kader gehen. Die Königlichen hoffen, dass durch einen Verkauf von Rodrygo die Kohle reinkommt, um den Bayer-Star verpflichten zu können. Der Brasilianer hat laut spanischen Medien auch schon einige Interessenten. So soll der FC Arsenal die Situation um den Nationalspieler genau beobachten.

Mehr Nachrichten für dich:

Nur durch einen Rodrygo-Abgang könnte der Wirtz-Transfer durchgehen. Darauf werden Liverpool und die Bayern genau schauen. Es bahnt sich ein Mega-Poker um den begehrtesten deutschen Spieler an. Wer bekommt den Zuschlag?