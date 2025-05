FC Bayern München: Transfer-Hammer perfekt! Transfer-Guru spricht die magischen Worte

Seit Wochen kursieren rund um den FC Bayern München sämtliche Gerüchte. Wer kommt? Wer geht? Wie verstärken sich die Bayern nach einem Jahr mit „nur“ einem Titel? Nach Tom Bischof schnappt sich der deutsche Rekordmeister einen weiteren Bundesliga-Star ablösefrei.

Der Transfer hatte sich angebahnt, jetzt sind die allerletzten Schritte wohl gegangen worden: Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano am Freitagabend (23. Mai) berichtete, ist der Wechsel von Jonathan von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München fix.

FC Bayern München: Tah-Wechsel perfekt

Schon Bischof hat sich der FCB ablösefrei geschnappt, jetzt ist Tah an der Reihe! Laut Romano habe der Ex-Leverkusen-Kapitän dem deutschen Rekordmeister nun seine finale Zusage gegeben und wird also nach München wechseln. Auch „Sky“ berichtet über die Einigung beider Parteien.

Schon im letzten Jahr wollten die Bayern Tah unbedingt an die Säbener Straße locken, damals konnten sich Leverkusen und der FCB jedoch nicht auf eine Ablöse einigen. Ein Jahr später kommt der deutsche Nationalspieler jetzt also zum Nulltarif in die bayrische Landeshauptstadt.

Der FCB möchte den Deal nun auch offiziell schnellstmöglich abwickeln, um Tah schon bei der Klub-WM mit an Board zu haben. Die Defensive war das Hauptproblem des FCB in der abgelaufenen Saison. Mit Tah kommt nun die erste defensive Verstärkung an die Isar.

FCB kassiert herbe Transfer-Pleite

Doch während die Bayern-Bosse den Tah-Deal eintüten konnten, wird ein anderer Akteur nicht kommen: Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Florian Wirtz den Münchenern abgesagt. Er möchte zum FC Liverpool wechseln und hat den Klubbossen des deutschen Rekordmeisters dies am Freitag wohl mitgeteilt.

Den einen Leverkusen-Star bekommen die Bayern also, den anderen wohl nicht. Ein turbulenter Transfer-Tag bei den Bayern. Wann der Tah-Deal offiziell wird, ist noch nicht bekannt.