Bayer Leverkusen baggert an Top-Juwel! Erhält die Werkself den Zuschlag?

Stand jetzt sieht es bei Bayer Leverkusen noch nach Ausverkauf aus. Jonathan Tah ist zum FC Bayern gewechselt, Jeremie Frimpong zum FC Liverpool – und auch Florian Wirtz scheint kurz vor einem Transfer zu den Reds zu stehen. Zudem sind die Zukunftspläne weiterer Profis wie Alejandro Grimaldo oder Piero Hincapié weiterhin offen.

Mit Ibrahim Maza von Hertha BSC hat die Werkself bisher eine Neuverpflichtung bekanntgegeben. Nun hat Bayer Leverkusen unter Neu-Trainer Erik ten Hag ein weiteres vielversprechendes Talent ins Visier genommen.

Bayer Leverkusen: Neues Juwel im Anflug

Den Kader mit neuen Juwelen wieder stärken – das könnte die Devise von Bayer Leverkusen sein. Wie Berichte nahelegen, steht der Klub kurz vor der Verpflichtung von Christian Kofane. Der erst 18-jährige Kameruner spielt derzeit in der zweiten spanischen Liga bei Albacete Balompie.

Dank starker Leistungen und beeindruckender Scorer-Werte machte das Sturm-Talent auf sich aufmerksam. Erst im vergangenen Herbst wechselte Kofane aus Kamerun in die U19 von Albacete. Dort erzielte er sechs Tore in sieben Spielen und so zog es ihn prompt in die Profimannschaft. Bei seinem Debüt am 22. Spieltag gegen Racing Santander (2:2) schrieb er sogar Vereinsgeschichte: Nach nur 114 Sekunden auf dem Platz, erzielte er seinen ersten Treffer. Insgesamt kam Kofane in der abgelaufenen Saison auf 19 Einsätze, acht Tore und eine Vorlage.

Bayer sticht wohl die Konkurrenz aus

Nicht nur Bayer Leverkusen hat Christian Kofane auf dem Radar. Auch Größen wie Real Madrid, Atletico Madrid, der FC Barcelona und RB Salzburg sind an dem Talent aus Kamerun interessiert. Doch laut der Regionalzeitung „La Tribuna de Albacete“ haben die Verhandlungen mit Bayer Leverkusen zuletzt an Intensität gewonnen. Die Werkself befindet sich wohl in der Pole-Position, auch wenn der Transfer noch nicht finalisiert ist.

Die Gespräche drehen sich derzeit um die Ablösesumme. Kofane besitzt in seinem bis 2028 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel von über fünf Millionen Euro. Allerdings möchte Albacete den Spieler für die kommende Saison noch einmal ausleihen, was ebenfalls Teil der Verhandlungen ist.