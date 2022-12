Argentinien – Australien: Fußballwelt verneigt sich! Superstar Messi schafft Historisches

Er wird beim zweiten Achtelfinalspiel dieser WM im Mittelpunkt stehen: Lionel Messi. Der Superstar schafft zum Anstoß Argentinien – Australien Historisches.

Der Argentinier absolviert gegen Australien das 1000. Profispiel seiner einzigartigen Fußballkarriere. Sollte er ins Finale einziehen, könnte der nächste Rekord folgen.

Argentinien – Australien: Fußballwelt verneigt sich vor Messi

Am 16. Oktober 2004 begann die großartige Karriere von Lionel Messi. Beim Stadtderby zwischen dem FC Barcelona und Espanyol wurde der damals 17-jährige Argentinier eingewechselt.

Für die argentinische Nationalmannschaft gab er sein Debüt am 17. August 2005 in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn. Lothar Matthäus stand zu der Zeit an der Seitenlinie der Europäer. Und genau ihn könnte er bei einem Finaleinzug in Katar 2022 übertrumpfen.

778 Spiele absolvierte Messi für den FC Barcelona, dabei gelangen ihm 672 Tore. Seit seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain lief er 53 Mal für den französischen Klub auf und erzielte bislang 23 Tore. Für die argentinische Nationalelf spielte er 168-mal, wobei er 93 Tore erzielte. Mit seinen Klubs hat er alle möglichen Titel gewonnen. Im vergangenen Jahr konnte er auch endlich den Pokal der Copa America in die Höhe stemmen.

Argentinien – Australien: Platz der WM-Traum?

Nur der WM-Titel fehlt ihm noch, um sich in Argentinien und in der Fußballwelt unsterblich zu machen. Dafür müssen Messi und seine Nationalmannschaftskollegen aber erstmal Australien im Achtelfinale besiegen.

Mehr News für dich:

Sollte die „Albiceleste“ am 18. Dezember im Finale stehen, hätte Messi noch einen weiteren Rekord geknackt. Er würde dann Lothar Matthäus als Rekordspieler bei den Weltmeisterschaften überholen, wenn er bis dahin in jedem Spiel auch eingesetzt wird. Der Rekordspieler Argentiniens bei Weltmeisterschaften ist er ohnehin schon.