Amine Harit verpasst WM 2022 – Gegenspieler tieftraurig: „Tragisch“

Der Traum von der WM 2022 ist für Amine Harit auf der Zielgeraden geplatzt. Der Ex-Schalke-Star verletzte sich wenige Tage vor der Abreise nach Katar schwer am Knie bei einem Zweikampf mit Axel Disasi.

Auf den Franzosen prasselte danach viel ein. Amine Harit nahm seinen Gegenspieler in Schutz, hegte keinen Groll gegen ihn. Disasi selbst ist aber tieftraurig, dass er am WM-Aus des Ex-Schalke-Star beteiligt ist.

Amine Harit: Disasi entschuldigt sich

Während Harit die WM vor dem Fernseher verfolgen muss, feiert Disasi sein Debüt für die französische Nationalmannschaft. Kurz vor dem Turnier sprach er nochmal über den Zweikampf mit dramatischen Folgen für seinen marokkanischen Gegenspieler.

„Das ist tragisch und unglücklich – besonders für Amine“, sagte Disasi bei einer Pressekonferenz im Trainingsquartier der Franzosen in Doha. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, an seiner Stelle zu sein. Und wie es ihm gehen muss, nachdem er sich wenige Stunden vor der WM verletzt hat.“

Im letzten Spiel vor der WM traf Harit mit Olympique Marseille auf Disasi und die AS Monaco. Nach einem Zusammenprall der beiden Spieler blieb der Ex-S04-Star am Boden liegen. Er verletzte sich schwer am Knie und fällt mehrere Monate aus.

Amine Harit: „Ist inakzeptabel“

Von marokkanischen Fans war Disasi nach der Aktion in den sozialen Netzwerken angefeindet worden. Harit verteidigte daraufhin seinen Gegenspieler: „Ich nehme es Axel keinen Moment übel. Es war eine gewöhnliche Aktion im Spiel, bei der wir beide den Ball spielten, es gibt keine Absicht“, schrieb der Ex-Schalker bei Twitter. „Was er in den sozialen Netzwerken erlitten hat, ist inakzeptabel und es tut mir leid.“

Disasi trifft mit Frankreich am Dienstag (22. November, 20 Uhr) im ersten Spiel auf Australien. Die weiteren Gegner in Gruppe D sind Dänemark und Tunesien. Marokko spielt ohne Harit gegen Kroatien, Belgien und Kanada.

Für Amine Harit wäre es die zweite Weltmeisterschaft gewesen. Schon 2018 in Russland gehörte er zum Kader von Marokko. Damals kam er nur bei der Auftaktniederlage gegen den Iran (0:1) zum Einsatz.