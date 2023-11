Die besten Kaffeevollautomaten – was du beim Kauf beachten musst

Wer morgens einen Energiekick braucht, der kann auf einen Kaffee wohl nicht verzichten. Doch bei der Wahl des richtigen Kaffeevollautomaten haben Kaffeenasen die Qual der Wahl.

Denn mittlerweile gibt es Kaffeevollautomaten in Hülle und Fülle. Brauche ich einen mit oder ohne Milchaufschäumer? Was für ein Mahlwerk sollte meine Maschine haben? Welche Brühgruppe wurde verbaut? Diese und andere Fragen sollte man sich vor dem Kauf stellen. Doch bei der Auswahl an Kaffeevollautomaten kann man dennoch schnell überfordert sein.

Kaffeevollautomaten – diese Testsieger solltest du kennen

Wer überlegt, wo er seinen Kaffeevollautomaten am besten kaufen sollte, der hat mehrere Möglichkeiten. Für viele bietet sich dabei der Gang zum Technikhändler des Vertrauens an, so etwa zu Media Markt oder Saturn. Doch auch in Online-Shops wie Amazon werden mittlerweile zahlreiche Maschinen angeboten, die dir ein brühwarmes Kaffeegetränk servieren.

Wenn man sich online umsieht, wird man von einer riesigen Auswahl an Kaffeevollautomaten regelrecht erschlagen. Wie soll man da nur die richtige Maschine zur Zubereitung seiner Kaffeespezialitäten auswählen? Überblick bietet da die Stiftung Warentest, Deutschlands bekannteste gemeinnützige Verbraucherorganisation. Diese testet regelmäßig die neuesten Kaffeemaschinen, die auf den Markt kommen, auf Basis von Kriterien wie dem Preis-Leistungsverhältnis, der Sicherheit oder auch der Zubereitung von Kaffeegetränken.

Eletta Explore ECAM450.55.S von De’Longhi





Foto: Amazon

Preis: 891,48 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Als Testsieger in der Kategorie Kaffeevollautomaten kürte die Stiftung Warentest den Eletta Explore ECAM450.55.S von De’Longhi. Bei diesem lässt sich zwischen 24 verschiedenen Heiß- und Kaltgetränken wählen. Es lassen sich bei diesem Kaffeevollautomaten nicht nur die Einstellungen gut variieren, sondern auch der Mahlgrad. Mit einem externen Milchaufschäumer lassen sich auch Cappuccinos und Latte Macchiatos spielend leicht zubereiten – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Granaroma SM6580/00 von Saeco

Foto: Amazon

Preis: 749 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Der Granaroma SM6580/00 von Saeco ist Vizemeister im Test der Stiftung Warentest. In der mittleren Preis-Kategorie im Online-Shop lassen sich bei diesem Kaffeevollautomaten-Modell 15 verschiedene Getränke auswählen. Mit einem spülmaschinengeeigneten Gefäß für den integrierten Milchaufschäumer lässt sich weicher Milchschaum herstellen. Besonders beim Cappuccino soll das Milch-Kaffee-Verhältnis perfekt voreingestellt sein – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Z10 von Jura

Foto: Amazon

Preis: 2.257,99 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Der Jura Espresso-Roboter Z10 hat bei der Stiftung Warentest mit seiner Auswahl an 24 Kaffeespezialitäten gepunktet. Zwar ist der Kaffeevollautomat für über 2.200 Euro vergleichsweise teuer, bietet aber besondere Optionen. So kann er etwa per App gesteuert werden. Auch das Mahlwerk ist individuell steuerbar, um den perfekten Mahlgrad für die Kaffeebohnen einzustellen – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

EP2231/40 von Philips

Foto: Amazon

Preis: 379 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Als besonderen Preistipp gibt die Stiftung Warentest den EP2231/40 der Marke Philips an. Kaffeeliebhaber können hier zwischen vier verschiedenen Kaffeegetränken wählen. Beim Mahlwerk lässt sich auch hier der Mahlgrad sehr gut verändern. Der integrierte Milchaufschäumer sorgt für feinporigen und festen Milchschaum. Auch in Sachen Reinigung punktet der EP2231/40. Einige Teile des Kaffeevollautomaten sind spülmaschinengeeignet und müssen nicht per Hand gesäubert werden – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Welcher Kaffeevollautomat ist der beste?

Gemäß den Beurteilungen der Stiftung Warentest ist der Eletta Explore ECAM450.55.S von De’Longhi der beste Kaffeevollautomat, der eine Wertung von 1,7 und damit das Urteil „Gut“ erzielte. Der Granaroma SM6580/00 von Saeco liegt mit der Note 2,0 und ebenfalls dem Urteil „Gut“ nur dicht dahinter.

Im oberen Preissegment punktet der Kaffeevollautomat Z10 von Jura mit Milchsystem. Er hat mit der Note 2,1 und dem Urteil „Gut“ im deutschlandweiten Test abgeschnitten. Die gleiche Wertung erzielte das Vollautomaten-Modell EP2231/40 der Marke Philips. Natürlich muss aber ganz individuell entschieden werden, auf was man beim Vollautomaten-Kauf Wert legt.

Welcher Kaffeeautomat passt zu mir?

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Es kommt immer darauf an, was einem an seinem Kaffeegetränk wichtig ist. Legt man Wert auf eine unkomplizierte Handhabung des Kaffeevollautomaten oder ist die Auswahl an Kaffeespezialitäten entscheidend?

Auch über die Reinigung der Geräte sollten sich Verbraucher unbedingt Gedanken machen. Bei allen zuvor erwähnten Maschinen können einzelne Teile, etwa wie der Milchaufschäumer oder zum Teil auch der Wassertank, auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Vor dem Kauf sollten sich Kaffeeliebhaber also unbedingt Gedanken darüber machen, ob sie lieber ein teures High-Tech-Gerät haben wollen oder eher Wert auf ein günstiges Produkt mit überschaubaren Funktionen legen.

Welcher Kaffeevollautomat macht den besten Milchschaum?

Auch hier kommt es auf den individuellen Gusto der Verbraucher an. Während beim Z10 von Jura dank dem integrierten Milchaufschäumer zwischen sehr feinem, cremigen und festen Milchschaum variiert werden kann, sorgt das Milchsystem des Granaroma SM6580/00 der Marke Saeco laut der Stiftung Warentest für feinen, etwas weichen Milchschaum. Mit dem Testsieger Eletta Explore ECAM450.55.S von De’Longhi lässt sich sehr feiner, fester Milchschaum herstellen. Der des EP2231/40 von Philips zeichnet sich dagegen durch seine Feinporigkeit und Festigkeit aus.

Welcher Kaffeevollautomat ist für mich der Beste? Verbraucher haben die Qual der Wahl (Symbolbild). Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Wann muss man einen Kaffeevollautomaten entkalken?

Wie oft ein Kaffeevollautomat entkalkt werden muss, hängt ganz von der Wasserhärte ab. Bei mittelhartem Wasser sollte die Maschine etwa alle sechs Wochen gereinigt werden. Abhilfe kann hier ein Wasserfilter schaffen, der Verunreinigungen wie Chlor, Kalk und andere Schadstoffe aus dem Leitungswasser herausfiltert, bevor diese in den Wassertank und dadurch in die Maschine gelangen. In der Regel sind vier bis fünf Entkalkungsvorgänge pro Jahr normal.

Ausführliche Erläuterungen zur Wasserhärte und zum Entkalken ist oft auch den Bedienungsanleitungen der Kaffeevollautomaten zu entnehmen. In der Regel zeigen die Kaffeevollautomaten aber an, wenn sie entkalkt werden wollen. Der Vorgang bei den empfohlenen Maschinen dauert zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Das Entkalken sollte man aber nicht vernachlässigen, denn dadurch kann es zu inneren Schäden in den Geräten kommen und die Funktionstüchtigkeit auf Dauer eingeschränkt werden.

Kaffeevollautomat: Was ist zu beachten beim Kauf?

Da man für einen funktionstüchtigen Kaffeevollautomaten mindestens mehrere hundert Euro in die Hand nehmen muss, sollte man sich vor dem Kauf ausführlich Gedanken machen, welche Ansprüche man an sein Gerät stellt. Folgende Kriterien sollten Verbraucher dabei beachten:

Ansprüche definieren : Was sollte der Kaffeevollautomat leisten? Wie viele Tassen Kaffee und welche Kaffeegetränke soll es geben?

: Was sollte der Kaffeevollautomat leisten? Wie viele Tassen Kaffee und welche Kaffeegetränke soll es geben? Verarbeitung des Kaffeeautomaten : Je hochwertiger desto langlebiger. Das ist besonders bei der Brühgruppe der Maschine relevant

: Je hochwertiger desto langlebiger. Das ist besonders bei der Brühgruppe der Maschine relevant Bedienung des Kaffeeautomaten : Eine leichte Handhabung erspart Ärger

: Eine leichte Handhabung erspart Ärger Frischmilch oder Milchpulver : Macht einen Unterschied in der Ausstattung und Reinigung

: Macht einen Unterschied in der Ausstattung und Reinigung Reinigung und Entkalkung des Kaffeevollautomaten: Einfach und schnell sollte es gehen

Mit diesen Kriterien findest du hoffentlich schnell deinen Kaffeevollautomaten, der dir künftig deinen nötigen Energieschub am Morgen gibt.