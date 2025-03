Melitta-Kaffeevollautomat im Test: So smart arbeitet der Testsieger

Der erste Kaffee am Morgen ist für viele ein unverzichtbarer Start in den Tag. Am einfachsten gelingt das mit einem Kaffeevollautomaten. Viele Hersteller versprechen eine unkomplizierte Zubereitung auf Knopfdruck. Doch nicht jedes Modell ist gleich gut. Welches Gerät kann die Experten wirklich überzeugen?

IMTEST hat fünf Kaffeevollautomaten getestet. Dabei stellen sich Maschinen von Marken wie De’Longhi, Philips und Melitta dem Urteil der Tester. Untersucht wurden Bedienung, Handhabung, Reinigung, Ausstattung und Funktionen sowie Kaffee- und Milchschaumzubereitung.

Melitta Barista TS Smart: Das bietet der Testsieger-Kaffeevollautomat

Der Melitta Barista TS Smart wartet mit einer breiten Getränkepalette auf. 24 Heißgetränke kann der Kaffeevollautomat zubereiten, darunter Kaffeespezialitäten, Heißwasser und Milchschaum. Jedes Getränk lässt sich über die Einstellung von Wassermenge, Brühtemperatur sowie Bohnenmenge individualisieren und in einem der acht Nutzerprofile auf Abruf speichern.

Individuelle Anpassungen der 24 Getränke lassen sich in acht Nutzerprofilen speichern. Foto: Hersteller, IMTEST

Unkomplizierte Zubereitung von unterwegs via App

Was den Testsieger-Kaffeevollautomaten von Melitta besonders macht, ist vor allem die einfache Zubereitung via Melitta Connect-App. So kann das gewünschte Getränk per Klick von unterwegs zubereitet werden, ohne dass du vor Ort sein musst. Einstellungen wie Kaffeestärke und Temperatur gelingen über die Anwendung zudem besonders leicht.

Der Testsieger von Melitta ermöglicht eine bequeme Bedienung via App. Foto: IMTEST

Einfache Milchschaumzubereitung und Reinigung im Test

Die Milchschaumzubereitung im Test gelingt ohne Schwierigkeiten und auch die Reinigung fällt leicht. Zu diesem Zweck stellt der Kaffeevollautomat zwei automatische Programme zur Verfügung. Der Milchschaum selbst ist stabil, wenn auch recht grobporig.

Die Milchschaumzubereitung im Test gelingt ohne Probleme. Foto: IMTEST

Fruchtiger Espresso mit vollmundigem Aroma

Auch im Praxistest kann der Melitta Barista TS Smart die Experten überzeugen. Werden die Voreinstellungen zu Wassermenge, Brühtemperatur und Kaffeestärke beibehalten, brüht der Kaffeevollautomat einen fruchtigen, vollmundigen Espresso mit bleibender Säure. Über die Anpassung der Kaffeestärke kann die Intensität nach den individuellen Vorlieben intensiviert werden.

Hier zeigt der Testsieger von Melitta kleine Schwächen

Während die Anpassung der Einstellungen über die App problemlos gelingt, ergeben sich am Gerät selbst ein paar Schwierigkeiten. So ist die Einstellung von Wasser- und Bohnenmenge direkt an der Maschine nicht eindeutig und wenig intuitiv. Die One-Touch-Elemente des Touch-Screens sind zudem etwas schwergängig. Hier ist Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt. Außerdem ist die Tropfschale sehr lang, was den Gang zum Spülbecken erschwert, wenn nichts daneben gehen soll.

Melitta Barista TS Smart: Fazit zum besten Kaffeevollautomaten im Test

Wenn du deinen ersten Kaffee am Morgen ohne großen Aufwand genießen möchtest, kannst du ihn dir mit dem Melitta Barista TS Smart🛒 einfach per App zubereiten lassen. Der Kaffee ist fruchtig und vollmundig mit einer bleibenden Säure. Dank der 24 Getränkeoptionen wird es mit dem Kaffeevollautomaten von Melitta garantiert nicht so schnell langweilig.

Genauere Informationen zum Testsieger-Kaffeevollautomaten von Melitta liest du im ausführlichen Testbericht.