Die besten Koffer – und welche Modelle für Flugreisen besonders geeignet sind

Egal ob bei privaten Urlaubstrips oder wichtigen Geschäftsreisen – um die Nutzung eines Koffers kommt kaum ein Reisender herum. So kann das Gepäckstück je nach Umfang und Ausstattung der perfekte Begleiter für jeden Anlass sein.

Der Koffer für eine mehrwöchige Karibikreise muss schließlich mehr Platz bieten als einer, der nur für einen zweitätigen Städtetrip oder ein Meeting gebraucht wird. Auch reisen viele Menschen mit mehreren Gepäckstücken, was vor allem bei Flugreisen einen Vorteil bietet: Während der große Koffer mit dem Hab und Gut für die nächsten zehn Urlaubstage bestückt ist und im Frachtraum des Fliegers verstaut wird, wandern Kleinigkeiten, die man während eines langen Fluges zur Hand haben möchte, in einen kompakteren Handgepäcks-Koffer.

Gleichzeitig besteht aber gerade bei Flugreisen besonders oft das Risiko, dass ein Koffer nicht so zum Passagier zurück kommt, wie er von diesem beim Check-In am Flughafen abgegeben wurde. Oft platzen Koffer auf, Tragegriffe gehen kaputt oder das Gepäckstück wird von außen beschädigt. Welche Koffer bieten also nicht nur viel Platz, sondern sind auch robust, ohne ein zu großes Eigengewicht zu haben?

Welcher Koffer ist der beste?

Um die Frage nach den besten Koffern zu beantworten, hat Stiftung Warentest insgesamt 18 Koffer auf Herz und Nieren geprüft. Weil manche Menschen steife Hartschalenkoffer vor Reisetaschen bevorzugen, während anderen genau diese sperrigen Gepäckstücke lästig sind, hat Stiftung Warentest dabei sieben Hartschalen-, sieben Weichschalenkoffer sowie vier Rollreisetaschen betrachtet.

Travelite Air Base, 77cm

Travelite Air Base Foto: Amazon

Preis: 149,95 Euro

Wer auf der Suche nach einem Hartschalen-Koffer für seine nächste Flugreise ist, ist laut Stiftung Warentest mit dem Travelite Air Base gut beraten. Er hat ein Eigengewicht von 3,5 Kilogramm und schneidet besonders bei der Verarbeitung gut ab. Air-Base-Besitzer bescheinigen ihm ebenfalls eine gute Qualität, wonach sich der Trolley geschmeidig rollen lässt. Zudem gibt es zwei Hauptfächer mit genügend Platz für lange Reisen – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Sagenta Hauptstadtkoffer Mitte, 77cm

Sagenta Hauptstadtkoffer Foto: Amazon

Preis: 118, 95 Euro

Der Hauptstadtkoffer verfügt über einen Tragegriff, der auf der gleichen Seite wie das Zahlenschloss ist. Zusätzlich zu dem Hauptfach gibt es im oberen Bereich ein mit einem Reißverschluss abtrennbares Fach, in dem zum Beispiel Laptops oder Akten Platz finden können – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Delsey Montmartre Air 2.0, 78 cm

Delsey Paris Montmartre Foto: Amazon

Preis: 239,95 Euro

Der Weichschalenkoffer mit vier Rollen schneidet bei Stiftung Warentest vor allem in der Verarbeitung und Haltbarkeit gut ab. Auch Delsey-Besitzer schätzen die Nutzung von recycelten Materialien und die Standfestigkeit des Gepäckstücks – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Vaude Rotuma 90

Vaude Rotuma 90 Foto: Amazon

Preis: 164,95 Euro

Wer statt einem Koffer lieber eine rollende Reisetasche bevorzugt, sollte zu diesem Testsieger von Stiftung Warentest greifen. Der Vaude Rotuma 90 schneidet im Test mit einem starken GUT ab (2,1) und bietet mit zwei Innenfächern und einer Außentasche viel Platz, was auch einige Benutzer bestätigen – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Welche Koffer sind für Flugreisen besonders gut?

Grundsätzlich solltest du – abseits deiner persönlichen Koffer-Präferenzen – bei der Wahl des Gepäckstücks in jedem Fall zu einem Exemplar greifen, das abgeschlossen werden kann. Dafür bietet sich entweder ein Zahlenschloss oder die Nutzung eines kleinen Vorhängeschlosses an. Da aber jeder Reisende damit rechnen muss, dass sein Koffer eventuell von Zoll-Beamten am Flughafen geöffnet werden könnte, sollte das jeweilige Gepäckstück mit einem sogenannten TSA-Schloss ausgestattet sein. TSA-Schlösser können mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, den vor allem Sicherheitsmitarbeiter in den USA besitzen. So muss das Schloss im Notfall nicht aufgebrochen und unweigerlich beschädigt werden.

Welcher Koffer ist für 20-Kilo-Gepäck am besten geeignet?

Reichen dir für dein Reisegepäck knackige 20 Kilogramm (kg), bietet sich ein mittelgroßer Koffer an. Dieser hat in der Regel die Maße 69-81 cm (Länge)/43-51 cm (Breite)/20-30 cm (Tiefe). Ein Koffer mit Tragegriffen und einer Außentasche ist besonders für das Handgepäck geeignet.

Welchen Koffer darf ich mit ins Flugzeug nehmen?

Wie schwer und groß dein Koffer bei einer Flugreise sein darf, hängt meist von den Bestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaft ab. Oft bewegt sich das zugelassene Gewicht in einem Rahmen von 20 bis 23 Kilo – schwerere Koffer oder zusätzliche Gepäckstücke kosten Passagiere extra.

Wie sollte man seinen Koffer am besten packen?

Gerade weil der Platz im Koffer – egal ob Handgepäck oder Frachtraum – begrenzt ist, ist cleveres Packen vor einer Reise Pflicht. Natürlich haben viele Menschen ihre eigenen Systeme, die für sie funktionieren. Es gibt allerdings auch einige gängige Regeln, mit denen du beim Koffer packen nichts falsch machst.

So gehören schwere Gegenstände, wie zum Beispiel Bücher und Schuhe nach unten in den Koffer, während leichte Blusen oder Kleider ganz nach oben gehören. Das spart nicht nur Platz, sondern sorgt auch für knitterfreie Kleidung. Zudem solltest du deine Klamotten rollen, statt sie gefaltet in den Koffer zu legen, das spart ebenfalls Platz. Socken oder Unterwäsche kann man je nach Modell in seine Schuhe stecken.