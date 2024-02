Karneval 2024: Das sind Kostümtrends für Gruppen, Pärchen und Familien

Helau und Alaaf! Karneval 2024 steht vor der Tür. Tausende Jecken strömen zum Straßenkarneval in die Hochburgen Düsseldorf, Köln und Mainz.

Viele haben sich schon länger Gedanken um ihre Kostüme gemacht. Manche können sich bis zuletzt nicht entscheiden, in welche Rolle sie an Karneval 2024 schlüpfen wollen. Für Gruppen, Pärchen und Familien haben wir hier ein paar Vorschläge.

Karneval 2024: Die besten Kostüme für Gruppen, Pärchen und Familien

Die Kostümauswahl fängt schon mit der Frage an: Lieber selber basteln oder doch schnell ein perfekt passendes Kostüm für Karneval 2024 kaufen? Wer sich als Gruppe, Pärchen oder Familie gemeinsam verkleiden will, für den haben wir hier ein paar Ideen zusammengestellt.

In den letzten Jahren waren vor allem Gruppen-Kostüme aus Netflix-Serien (Squid-Game und Haus des Geldes) voll im Trend. Dieses Jahr sind kurz vor Karneval alle im Dschungelcamp-Fieber. Kaum verwunderlich, dass viele an Weiberfastnacht, Rosenmontag und Co. in die Haut von Cora Schumacher, David Odonkor oder Fabio Knez schlüpfen wollen.

Karnevals-Kostüm Dschungelcamper

Heiße Karnevals-Idee: Dschungelcamper. Foto: Amazon

Preis für Hose, Hemd und Hut: rund 55 Euro

Was braucht es für den Look als Dschungelcamper? Natürlich eine rote Cargo-Hose HIER geht’s zum Produkt 🛒, ein Cargo-Hemd HIER geht’s zum Produkt 🛒 und den passenden Dschungel-Hut HIER geht’s zum Produkt 🛒. Zusammen seid ihr als Gruppe der Star im Karnevals-Dschungel.

Süßigkeiten-Trend an Karneval 2024

Daneben liegen Süßigkeiten dieses Jahr voll im Trend. In den Kostümläden wimmelt es von den bunten Tüten der beliebten Süßigkeiten-Firmen. Gruppen haben die Qual der Wahl und können sich für eine oder mehrere Geschmacksrichtungen entscheiden. Beispiel gefällig?

Karnevals-Kostüm Ahoj-Brause

Zum Anbeißen. Foto: Amazon

Preis: 45,99 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Das Ahoi-Brause-Kostüm eignet sich für Gruppen perfekt, weil jeder eine andere Farbe für die jeweilige Geschmacksrichtung tragen kann. Wenn ihr dann noch die Brause dabei habt, kommt ihr schnell mit anderen ins Gespräch. Und das Beste: Bei niedrigen Temperaturen kannst du dich unter dem Kostüm richtig dick einpacken, sodass du an Karneval 2024 nicht frieren musst. Ein saurer Knaller! HIER geht’s zum Produkt 🛒

Essen geht immer

Wahre Frühstücksfreunde treffen sich auch an Karneval. Foto: Amazon

Preis: 30,98 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Wer es lieber herzhaft mag, geht als Hauptspeise. Wie hier in diesem Fall für Pärchen als Spiegelei mit Speck oder für Gruppen noch garniert mit Burgerhälften, Käse und Salat. Solche Kostüme sind auch an Karneval 2024 zum Anbeißen. HIER geht’s zum Produkt 🛒

Karneval politisch wie nie

Bunt statt braun an Karneval 2024. Foto: Amazon

Preis: 15,99 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Egal ob Mainz, Köln oder Düsseldorf – in den Karnevalshochburgen sich in den letzten Wochen bereits zehntausende Menschen versammelt. Dabei ging es allerdings nicht um Karneval, sondern um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, oft unter dem Motto „Bunt statt braun“. Zum Karneval 2024 werden auch wieder viele politische Botschaften bei den Umzügen erwartet. Ein buntes Gruppen-Kostüm kann da ja nicht schaden. Diesen Ganzkörper-Anzug gibt’s in vielen Farben. HIER geht’s zum Produkt 🛒

Karneval macht durstig

Prost. Foto: Amazon

Preis: 49,99 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Auf den ersten Blick weniger politisch: Karneval 2024 als Bierdose. Doch ein sichtbares Schild mit den Worten: „Kein Kölsch/Alt/Pils für Nazis“ – und schon kommt die Message an. Gibt’s auch in anderen Varianten (Wein oder andere Biermarken) für Gruppen. HIER geht’s zum Produkt 🛒

Wer hier noch nicht fündig geworden ist, der kann natürlich auch auf den letzten Drücker noch schnell selbst ein Kostüm basteln. Ob als Aldi-Tüte (siehe Video), Tetris-Pappfiguren oder Clown – deiner Kreativität sind an Karneval 2024 keine Grenzen gesetzt.