Direkt-Zug von NRW nach London? Irre Bahn-Pläne könnten bald Realität werden

London ist ein beliebtes Reiseziel, das auch von Deutschen aus NRW gerne und oft besucht wird. Derzeit ist der Weg bis in die britische Hauptstadt allerdings noch relativ müßig – ob per Fähre oder mit dem Zug inklusive diverser Umstiege.

Das kann sich bald allerdings ändern, denn die Pläne einer Direkt-Verbindung werden langsam konkreter. Reisende könnten direkt von NRW aus den Zug nach London nehmen.

Direkt-Zug von NRW bis nach London?

Bislang müssen Urlauber, die mit dem Zug nach London wollen, umsteigen. Seit Jahren stehen zwar Ideen für Direkt-Verbindungen im Raum, konkrete Pläne gab es allerdings nie. Das könnte sich jetzt allerdings ändern. Und zwar direkt ab NRW.

Bald könnten das Reisen von Deutschland nach Großbritannien einfacher werden. Die „Times“ berichtet, dass aktuell die Pläne für Direkt-Verbindungen von Köln in NRW und Frankfurt nach London konkreter werden. Grund dafür sei die Unterzeichnung einer neuen Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern des Eurotunnels und der britischen Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wann genau die Pläne realisiert werden sollen, steht aber noch in den Sternen.

Das sind die Hintergründe

Zurzeit müssen Urlauber aus NRW bei der Reise nach London einmal umsteigen. Laut der Deutschen Bahn gibt es täglich bis zu zehn Verbindungen, die die Gäste mit einem Umstieg in Brüssel in die britische Hauptstadt bringen. Im Personenverkehr fahren bislang nur Hochgeschwindigkeitszüge des französisch-britischen Unternehmens Eurostar durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal.

Nun kündigte der Kanaltunnel-Betreiber Getlink „eine Reihe neuer Ziele“ in Deutschland, der Schweiz sowie Frankreich an. Der geplante Ausbau des Londoner Fernbahnhofs St. Pancreas International sei Hintergrund der Pläne. Es werde angestrebt, dass auch konkurrierende Bahnunternehmen von London aus neue Ziele anfahren können. So können Reisende aus NRW, denen die Verbindung nach London bislang zu umständlich war, sich bald vielleicht auf eine angenehmere Zugfahrt freuen. (mit dpa)