Zoo in NRW: Jungtier wird untersucht – danach gibt es keinen Zweifel mehr

Der Grüne Zoo in Wuppertal ist seit Jahren ein beliebtes Ausflugsziel vieler Familien in NRW. Vor allem mit seinem großen Aufgebot an verschiedensten Tieren überzeugt der Traditionstierpark tagtäglich seine Besucher.

Zuletzt konnte der Grüne Zoo Wuppertal auch einen großen Erfolg bei seiner Zucht vorweisen. Neben Zwergziegen, Kängurus und Jamaika-Erdtauben haben auch die Zebras Nachwuchs bekommen. Die Böhm-Zebrastute Fadila brachte nämlich am 3. April ein gesundes Jungtier zur Welt. Und dazu gibt der Zoo in NRW nun ein Update!

Zoo in NRW gibt Geschlecht bekannt

Via Facebook verkündet der Tierpark freudig das Geschlecht des Zebra-Jungtieres. „Es ist ein Weibchen! Unser am 3. April geborener Böhm-Zebra-Nachwuchs bekam heute zum ersten Mal Besuch von der Zootierärztin. Jetzt wissen wir es ganz sicher: Es handelt sich um ein weibliches Jungtier“, schreibt der Grüne Zoo Wuppertal aufgeregt im Netz.

Für diese Untersuchung sei die Kleine kurzzeitig von der Herde getrennt worden – denn das Jungtier wurde auch noch gechipt. „Wie fast alle Zootiere erhielt es zur individuellen Kennzeichnung einen reiskorngroßen Transponder-Chip unter die Haut gesetzt. Dieser Chip enthält einen mehrstelligen Code, der mit einem speziellen Lesegerät erfasst werden kann“, erklärt der Zoo weiter. Nach diesem Gesundheitscheck wurde das Fohlen aber direkt wieder von seiner Mama und der Herde aufgenommen.

Das Zebra-Jungtier ist aber nicht der einzige Nachwuchs, der in den vergangenen Monaten das Licht der Welt im Grünen Zoo Wuppertal erblickt hat. Schon Anfang des Jahres konnte sich der Tierpark über ein Känguru-Baby freuen. „Wann das Jungtier geboren wurde, lässt sich nicht genau sagen, denn ein Känguru-Jungtier wird nach einer sehr kurzen Tragzeit von nur etwa 30 Tagen völlig unterentwickelt geboren und ist zu dem Zeitpunkt gerade mal so groß wie ein Gummibärchen“, schreibt der Zoo auf seiner Webseite. Innerhalb des Beutels wachsen die Jungtiere dann heran.