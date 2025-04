Nach dem „Tatort“ aus München gibt es keinen Zweifel mehr – ARD erreicht die Nachricht

Wie jeden Sonntagabend versammelten sich auch zum Ende vergangener Woche wieder Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten, um den „Tatort“ zu sehen. Am Sonntag (27. April) durften sie sich auf einen neuen Fall aus München namens „Zugzwang“ freuen.

Das Duo um die Kommissare Batic (gespielt von Miroslav Nemec) und Leitmayr (gespielt von Udo Wachtveitl) ermitteln in einem Todesfall, nachdem eine Frau von einem Dach gestürzt war. Doch konnte man die „Tatort“-Fangemeinde damit überzeugen? Die Quote am Tag nach der Ausstrahlung liefert eine deutliche Antwort.

„Tatort“ aus München: Jetzt ist es offiziell

Zum Ende jeder Woche führt der „Tatort“ das TV-Ranking an – mit einer Quote, die ihresgleichen sucht. So auch an diesem Sonntag (27. April), wo der Fall aus München sage und schreibe 8,34 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken konnte. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, entspricht dies einem starken Marktanteil von 31,4 Prozent.

Nicht nur mit der Quote beim Gesamtpublikum kann die ARD zufrieden sein. Auch die Zahlen bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige können sich sehen lassen: 1,34 Millionen Zuschauer und 27,1 Prozent Marktanteil sichern dem öffentlich-rechtlichen Sender locker den Tagessieg.

„Tatort“ lässt Konkurrenz hinter sich

Mit diesen Zahlen liegt die ARD weit vor der Konkurrenz. Am ehesten konnte noch das ZDF mit einer neuen Folge der Serie „Neuer Wind im Alten Land“ punkten: 4,22 Millionen Zuschauer waren dort zur besten Sendezeit dabei. Mit einem Marktanteil von 15,9 Prozent liegt man damit aber weit hinter dem „Tatort“ aus München.

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.