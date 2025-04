Zoo Münster: Video aus Gehege sorgt für Wirbel – Tier wird „fast ohnmächtig“

Der Zoo Münster sorgt mit seinen Tieren regelmäßig für Begeisterung – nicht nur vor Ort, sondern auch in den sozialen Medien. Dort kündigt der Zoo regelmäßig Neuerungen an und teilt Videos der Tiere aus den Gehegen.

Ein Clip aus dem Zoo Münster sorgt jetzt allerdings für Wirbel. Doch was hat es mit dem Video auf sich?

Zoo Münster: Video aus Gehege sorgt für Wirbel

In dem Instagram-Video ist ein Tapir zu sehen, das von einer Pflegerin gekrault wird. Dazu heißt es in dem Post des Zoo Münster: „Wir machen uns die Hände schmutzig, um unseren Tapiren eine ordentliche Portion Wellness zu verpassen.“

+++ Auch interessant: Zoo in NRW zeigt Tier-Baby im Gehege – „Gruselig“ +++

Anlass dazu war der Welt-Tapir-Tag am 27. April. Der kam für Flachlandtapir Theo aus dem Zoo Münster offenbar wie gerufen. „Das Kraule genießt er auch in vollen Zügen, bis er, so scheint es, fast ohnmächtig wird“, berichten die Mitarbeiter des Zoos in Münster. Obwohl „ohnmächtig werden“ in vielen Fällen wohl weniger gut ist, scheint es Ausnahmen zu geben. Und die gibt es in diesem Fall und sorgt für Begeisterung.

+++ Passend dazu: Zoo in NRW: Besucher schauen in Gorilla-Gehege – Detail lässt sie verzweifeln! „Traurig“ +++

Tierfans zeigen Begeisterung

„Schönen Welt-Tapir-Tag und danke an alle Pfleger für den tapirtastischen Service!“, und „Da soll nochmal jemand um die Ecke kommen mit ‚Die Tiere werden schlecht behandelt'“, heißt es in den Kommentaren des Posts vom Zoo Münster.

Auch interessant:

Der Zoo wolle nach eigenen Angaben offenbar genau das Gegenteil bewirken – nämlich die Tiere gut behandeln. „Die Regenwälder werden kleiner, und es gibt immer weniger Lebensraum für sie. Der Welt-Tapir-Tag soll uns daran erinnern, wie wichtig es ist, diese bewundernswerten Tiere zu schützen“, heißt es in dem Post.